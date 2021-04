Kvällsposten har tidigare berättat om att det sedan början av mars – när Malmö beslutade om att tillåta hemlevereans av alkohol – endast kommit in 5-6 ansökningar.

Samtidigt har det inneburit en kostnad på mellan 70- och 80 000 för tillståndsenheten som har fått bemanna upp med en person mellan fredag och söndag ifall det kommer in fler ansökningar.

Malmöpolitikern Sedat Arif, (S), reagerar starkt på summan.

– Vilket resursslöseri! Det är en enorm kostnad för skattebetalarna och det är inte rimligt. Jag blir upprörd. Ungefär hälften av ansökningarna är dessutom från moderata politiker.

Efter påskhelgen planerar han att ta upp det med förvaltningen.

– Jag hoppas att jag får med mig de andra partierna och att vi får stopp för det.

Enligt Sedat Arif finns det inget intresse för microcatering och är inte heller någon åtgärd som kommer göra skillnad för den hårt drabbade krogbranschen. Arif anser också att krögaren enligt lagen måste vara kvar tills alkoholen är uppdrucken, vilket också drar ner intresset.

Tegnhammar: ”Svider i hans sossehjärta”

Torbjörn Tegnhammar, (M), menar å sin sida att summan är att betrakta som en engångskostnad när tillståndsenheten nu fått till en automatiserad e-tjänst. Dessutom säger han att intresset fallerar på att ”många intresserade krögare drar sig ur när de styrande socialdemokraterna helt felaktigt påstår att det är olagligt”.

– Deras alkoholserveringstillstånd är deras leverbröd. Om Sedat Arif vill ha mer bang for the bucks så kan han lova det jag flera gånger har uppmanat honom att göra, nämligen att inte dra in krögares tillstånd om de ägnar sig åt microcatering. Om M och S kan vara överens om detta så kommer fler våga, säger han.

Malmömoderaten anser också att det är rimligt att jämföra med andra utgifter:

– Sedat Arif betalar nästan 10 miljoner kronor årligen i socialbidrag till människor som vistas illegalt i Sverige. Det blir då helt befängt att han har synpunkter på en kostnad som motsvarar två promilles promille av den budget han ansvarar för. Men jag förstår att det svider i hans sossehjärta att spendera en enda krona för att stödja Malmös döende krogbransch.

