Alexander Abdallah är skådespelare, manusförfattare och regissör. Han är bland annat känd för att ha regisserat den prisbelönta kortfilmen ”Jag skiner inte utan er mina bröder”.

Nu är han aktuell som huvudroll i den svenska Netflix-serien ”Snabba cash”. Tv-thrillern kretsar kring en affärskvinna, en ambitiös tonåring och en ung torped. Det enda de har gemmensamt är de har samma postnummer och strävan efter pengar.

Det gör att deras liv och verkligheter kolliderar med varandra i en desperat och fartfylld kamp om att överleva nästa dag.

Alexander Abdallah spelar en av huvud karaktärerna Salim Foto: Netlix Netflix TV Thriller "Snabba Cash" handlar om kriminalitet i Stockholm Foto: Netflix

Alexander Abdallah spelar den unga men skoningslösa Salim. Han jobbar som torped i en av Stockholms förorter, är sällan rädd att trycka av och har en ledande roll i gängkonflikterna.

Under den hårda ytan brottas han med sitt samvete.

– Han är vid en punkt där han försöker hitta sin identitet. Han vill veta vart han är i livet och vart han är på väg. Han är väldigt annorlunda, han sjunger, han brukade ta hand om sina yngre syskon i Syrien. Det finns något annat där, en sårbarhet, säger Alexander Abdallah.

– Jag har en gammal bekant till mig som rånade en kille och efteråt gick han hem och grät i sitt sovrum. Det var det jag ville få fram, att även de tuffaste gråter.

”Slavar under normer”

Alexander Abdallah har vuxit upp i ett utsatt område men haft en relativt lugn uppväxt, berättar han. När han var 22 år började skådespelaren studera på Teaterhögskolan och gick vidare med att jobba på Stadsteatern i Malmö. Han tycker om att prata känslor och är den totala motsatsen av vad man skulle definiera som en hård typ. Trots det har han ett intresse av att skildra kriminalitet, gängvåld och skjutningar.

– Det är viktigt att gå ifrån de stereotypiska bilderna. Nu när jag har chansen att göra konst så vill jag få fram en hel människa och den komplexiteten som finns i de här områdena. Även den tuffaste går hem och gråter i sitt sovrum, men vi gör det bara ensamma därför att vi är slavar under normer.

Salim har svårt att sova och har djupa problem med narkotika Foto: Netflix Den tredje huvudkaraktären "Tim" spelas av skådespelaren Ali Alarik. Foto: Netflix

Hoppas på debatt – Sen Hollywood

Alexander Abdallah hoppas att serien ska nyansera debatten om utsatta områden. Han vill ge tittarna en komplex bild av den verklighet som många människor läser om men få lever.

– Du vet när man säger orten så tänker man på det kriminella och det hårda. Men för mig är det en liten del av orten, den andra delen är att lyckas, att skriva poesi och mycket annat, säger han.

– Vi är inte bara djur som skjuter varandra, det är bara en bråkdel av de som bor där, fortsätter han.

– Jag hoppas att detta ger en ny dimension och startar en ny debatt. Att det ger en inblick i hur det är att vara där det händer, säger Alexander Abdallah Foto: Netflix Huvudkaraktären "Leya" är en småbarnsmamma med stora ambitioner inom företagsvärlden. Snart får hon lära sig att gatan och de fina rummen inte är långt ifrån varandra. Foto: Netflix

Serien är baserad på Jens Lapidus trilogi som blivit världskänd – skådespelarna likaså: Joel Kinnaman, Matias Varela och Fares Fares. De har arbetat med namn som Will Smith och Kevin Spacey.

Alexander Abdallah förväntar sig inget mindre.

– Jag lever också min dröm just nu men, ska inte ljuga, det är en pojkdröm absolut skulle det vara kul med Hollywood. Jag siktar mot stjärnorna, so Hollywood here I come, säger han.