Malmö Prides besked – blir en fysisk parad

Under fredagskvällen lämnade Malmö Pride besked om paraden vars varande hängt i luften länge. De meddelar att det blir en fysisk parad.

– Paraden är en så oerhört stor och viktig del av Pride, här både firar vi alla framgångar communityt haft under åren och manifesterar det stora behov av ytterligare arbete för jämlikhet och inkludering som ligger framför oss. Därför har vi uttömt alla möjligheter och till slut landat i ett fantastiskt sätt att genomföra paraden under säkra former, säger Anna Tenfält, projektledare för WorldPride 2021 i Malmö.

Öppningsparaden blir den 12 augusti på Malmö Stadion. Närmare 600 personer kommer att delta i paraden och ytterligare 3000 på läktarna.

I ett pressmeddelande beskriver organisationen sin glädje över beskedet:

”Även om det är långt färre personer än vad som vanligtvis går i en Pride-parad i Malmö så är Malmö Pride oerhört glada att kunna genomföra denna manifestation och detta firande i så pass stort fysiskt format.”

TV: Därför har pride-flaggorna en laddad fråga i fotbolls-EM