Malmö C-mannen bedöms som skyldig

Det var den 10 juli som ett stort polispådrag larmades till Malmö centralstation. En man hävdade då att han hade en väska med sprängmedel och vapen – och hotade att spränga Malmö C.

Samtliga tåg stoppades genom centralstationen och byggnaden utrymdes.

En kort stund senare sköts den 44-årige mannen av polis. En ordningsvakts kroppskamera visar tydligt händelseförloppet.

I filmen uttalar mannen hotelser mot vakter och poliser som att han har en bomb. Alla hotelser uttalas på engelska.

– I got a bomb

Han säger också att han ska spränga sig själv och en en väktare

– I will blow us both.

Han upprepar också hotelser om att han ska spränga polis eller vakter.

– I will fucking blow you up.

Skyldig

Han åtalades senare för olaga hot och våld mot tjänsteman. Nu rapporterar Sydsvenskan att mannen bedöms som skyldig.

Han ska nu genomgå en stor rättspsykiatrisk undersökning som ska avgöra om påföljden blir fängelse eller vård.