Love Pascal Prelog är i dag 29 år gammal. För fem år sedan fattade han ett livsavgörande beslut – att bli man.

– Jag mådde dåligt väldigt länge och tog beslutet, säger han.

Som kvinna var Love Pascal lesbisk och efter att han blivit man är han fortsatt homosexuell. När han var 24 år gammal och hade bestämt sig för att bli man bytte han också namn till Love Pascal. Vad hans namn var som kvinna vill han bevara för sig själv.

– Den biten är min hemlighet. Och många andra transpersoner vill inte heller avslöja sitt tidigare namn, förklarar han.

Rent praktiskt är processen lång för att bli man och innebär att medicinera med testosteron och andra hormoner. Det är många steg genom vården för att få rätt behandling, menar Love Pascal. För honom innebar det också en transplantation.

– Jag har fått en skäggtransplantation eftersom testosteronet jag tagit inte skapade skäggväxt, säger han.

Förutom skäggtransplantation har han också gjort en mastektomi som innebär att man tar bort bröstvävnad. På så vis blir brösten plattare.

”Pride förde oss samman”

Under två år har Love Pascal föreläst under Malmö Pride och detta år var inget undantag. Han var den första programpunkten under folkfesten som kickade i gång torsdagen den 18 juli i Malmö. I år heter hans egen föreläsning ”Från flata till bög”.

Love Pascal tillsammans med sin pojkvän Adrian i Folkets Park. Foto: Fanny Berg



– I år hade jag med fokus på min personliga historia och det har känts väldigt bra. Jag fick väldigt god respons från publiken och det var fullsatt, säger han.

Vanligtvis bor Love Pascal i Göteborg. Han är utbildad lärare men arbetar nu på ett städbolag. Och det finns mer än Malmö Pride som lockar Love Pascal söderut till staden. Efter hans föreläsning förra året träffade han Adrian Malmgren, som bor i Malmö.

– Man skulle kunna säga att Pride förde oss samman, kanske hade vi träffats ändå men man vet aldrig, säger Love Pascal och blickar på sin partner mitt i Folkets park i Malmö.

Love Pascal bjöd in Adrian att delta vid föreläsningen förra året och kort därefter började kärleken ta form.

– En öl blev tre öl efter och jag vill bara fortsätta umgås med denna fantastiska människa, säger Adrian och lägger armen om sin pojkvän.

I dag mår Love Pascal bra och han är vid god hälsa. Han har nyligen föreläst på Malmö Pride och han är förälskad i sin pojkvän Adrian.

– Det bästa med att vara man är att det finns olika typer av maskulinitet. Alltså tjejer är ju bäst. Jag saknar inte att vara tjej men jag kan sakna vissa kvinnliga sammanhang, säger han.

LÄS MER: Nu är det dags för Malmö Pride 2019