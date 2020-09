Sölvesborgspolitikern Emilie Pilthammar, 37 år, vill gärna ta intervjun nio på kvällen när hennes fem barn somnat. Förklaringen är enkel, under veckorna är hennes man i väg och jobbar och det är hon som roddar med allt. Men om hon själv fått bestämma hade de nog haft ännu fler barn.

– Jag älskar barn. Det är det roligaste som finns. Jag har alltid önskat mig en stor familj så jag är nöjd, konstaterar hon.

Till vardags jobbar Emilie Pilthammar nu som lärare samtidigt som hon läser till specialpedagog och är politiskt aktiv i Medborgerlig Samling, där hon även sitter i partistyrelsen.

– Jag har energi för tre personer och har haft det hela mitt liv. Jag blir inte trött. I våras fick jag reda på att jag nog har adhd men det har jag alltid vetat.

Emilie Pilthammar avgick som kommunalråd i Sölvesborg och lämnade Moderaterna efter 20 år i partiet i samband med den kontroversiella gruppsex-bilden våren 2019.

I efterhand känner hon sig orättvist hårt dömd.

– Det var en skämtbild men jag blev dömd som jag mördat.

– Det handlar om att jag är kvinna, yngre, har skinn på näsan och säger något. Jag är ”pain in the ass” och någonstans är det inte okej att bete sig så som kvinna. Det passar inte in och jag vet att partiet hade försökt bli av med mig under många år.

Kritisk till M: ”De svängde”

I dag är hon även kritisk till Moderaternas utveckling.

– Jag kände att Moderaterna svängde i frågor som inte stämde överens med vad man tyckte innan och sedan svängde man tillbaka. Det tappar trovärdighet.

– Sedan handlar det så mycket om att ha rätt vänner och att alltid hålla med rätt person och det fungerar inte för mig. Jag blir obekväm väldigt ofta.

Hon har aldrig heller varit nära att gå med i Sverigedemokraterna.

– Jag har aldrig känt att jag skulle passa in i SD. Jag är väldigt liberal, jättemycket emot dödsstraff och tycker att abort är okej. De som frågat mig om SD har nog inte lyssnat när jag pratat. Däremot har jag hållit med i invandringspolitiken.

I januari i år presenterades hon av Medborgerlig Samling. Tankarna på återkomst till politiken föddes sommaren innan, en kort tid efter att hon bestämt sig för att inte hålla på med det. Under en semesterresa till Spanien fastnade hon för en lekplats med kunskapsleksaker som schackbräde och tänkte att det vore något för Sölvesborg också.

– Min man sa till mig till att jag skulle engagera mig igen. Jag klättrade på väggarna och sprutade idéer. Enda sättet att förändra är politik.

Du sitter redan i partistyrelsen – vad har du för ambitioner med politiken på sikt?

– Jag är säker på att medborgerlig samling kommer in i riksdagen förr eller senare och då får jag förhoppningsvis följa med. Det vore roligt när barnen är lite större. Se om det går att påverka.

Hur ser du på utvecklingen i Sölvesborg?

– Jag var med och tog fram alla punkter i handlingsprogrammet och i grunden tycker jag det är jättebra men på sistone har det tagit fel riktning.

– De har sagt att de ska lyssna på folket men det har man slutat med. De sätter sig över experter och litar inte på sakkunniga i coronapandemin. De tror att de vet bättre själv och det är jättemärkligt för mig.

Du och Louise Erixon framstod som väldigt nära vänner när samstyret bildades – hur är er relation i dag?

– Vi har aldrig varit så nära vänner som det framställdes utan det är Jimmie jag känner från början. Men efter att jag la upp den bilden så hörde hon av sig efter några veckor, sedan har vi inte hörts alls.

Besviken?

– Nej, jag visste reaktionen. Det handlar om hur man är som personer och jag är inte den som jagar. Det finns hjärtevänner och det är de som står och bankar på min dörr när jag inte svarar i telefonen.

”Tro på rättssystemet”

Emilie Pilthammar har aldrig varit rädd för att säga vad hon tycker och sticka ut, vilket har lett till att hon hamnat i några blåsväder. En gång var när hon kallade Metoo för ”ett spel för galleriet där lättkränkta tjejer/kvinnor främst från vänsterskalan ska göra sig till ett offer....”. Men ännu i dag står hon fast vid sin ståndpunkt.

– Jag hade rätt. Jag ser på Metoo och jämför det med när man avrättade häxor under massakern i Torsåker på 1600-talet. De avrättades för vad folk tyckte och inte för att man hade bevis. Historiens gång återkommer.

– Vi har ett rättssystem och måste tro på det. Jag kan tycka synd om Fredrik Virtanen och Martin Timell, de har blivit dömda av bödeln. Om man blir dömd så ja, upp med bilden, annars tycker jag man ska skyddas in i det sista.

Moderaterna bemöter kritiken: Paul Andersson (m), Vice ordförande i Sölvesborgs kommunstyrelse bemöter Emilie Pilthammars kritik i ett mejlsvar till Kvällsposten: "Alla partier utvärderar sin politik kontinuerligt. Samhället förändras och så gör politiken. Att Moderaterna skulle utmärka sig håller vi inte med om." "Partiet driver den politik fullmäktigegruppen kommit överens om. Att någon gång sticka ut med egen åsikt ser vi inga problem med, men gör man det för ofta får man fundera över om man valt rätt parti."