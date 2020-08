Skånetrafiken hänvisar till enorma förluster – bolagets trafikdirektör Linus Eriksson har i en tidigare TT-intervju hävdat att bolaget under juli månad gick back med 41 kronor i sekunden. Statsbidraget som skulle täcka förlusterna räckte bara till mitten av juni, sade han också.

Men det argumentet håller inte, anser lokförare Ola Brunnström.

– Det här måste få kosta pengar, det är omöjligt att det inte gör det. Om man snålar i den här änden så finns det en stor risk för att man ökar smittspridningen och då kommer det att kosta i den andra änden, säger han till TT.

”Måste få kosta”

Han syftar både på sjukvårdskostnader och på den kostnad som uppstår då uppsagd personal inom kollektivtrafiken ska börja gå på a-kassa.

– Det här inte kostnader som försvinner, man bara flyttar runt dem och man gör det på ett sätt som samtidigt skapar en risk för våra anställda och våra resenärer, säger Ola Brunnström, som är aktiv inom fackförbundet Sekos klubb Pågatåg.

Enligt Skånetrafikens trafikdirektör finns det inga trängselproblem, utan problemet är i stället att kunderna inte åker. Det är ett uttalande som enligt Ola Brunnström inte stämmer.

Befarar rusningsträngsel

Under sommaren uppstod bitvis stor trängsel på vissa sträckor och tider, exempelvis rutter mot badplatser under semesterdagar med fint väder, enligt Ola Brunnström. Och nu väntar trängsel under rusningstrafik när jobbpendlare och skolelever ska ta sig fram med buss och tåg, befarar han.

– Det går inte att prata bort. Om du tittar på ett tåg som går på kvällen så kommer det så klart att vara tomt på det för att folk inte är ute och dricker öl. Men om du tittar på tåg i rusningstrafik så kommer det att vara fullt, säger han.