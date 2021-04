Lokala råden skärps – fester bakom ökning

Smittan har ökat kraftigt i Blekinge de senaste veckorna. På torsdagen passerade regionen 10 000 smittade med covid-19 sedan pandemins start – och 1 000 av de fallen har konstaterats de senaste 14 dagarna.

– Vi ser en klar uppåtgående trend med allt fler fall, säger Bengt Wittesjö, Region Blekinges smittskyddsläkare på en pressträff under fredagen.

Totalt för länet ligger smittan under genomsnittet för hela Sverige, men på vissa håll sticker smittspridningen ut, enligt Wittesjö. Han förklarar att den brittiska mutationen ”totalt har tagit över” i regionen.

– Om vi jämför med de scenarior som togs fram för ett par månader sedan ligger vi en bra bit över. Vi Vi ligger i fas med det värsta scenariot vi såg framför oss för några månader sedan. Jag tror också vi kommer att se ytterligare en ökning några veckor framåt, säger smitskyddsläkaren.

”Folk går på fester och tränar tillsammans”

Situationen har nu fått Region Blekinge att gå ut med striktare lokala restriktioner, som börjar gälla från måndag och fram till den 2 maj.

Det handlar bland annat om att idrottsanläggningar stängs för all verksamhet såväl inomhus som utomhus för personer över 18 år, all träning för vuxna ska ske enskilt utomhus – och att munskydd bör användas i offentliga inomhusmiljöer och arbetsplatser där nära kontakt under längre tid inte går att undvika.

Dessutom uppmanas personer som har jobbat på ställen där utbrott förekommer att ”undvika vistelse i samhället i så stor utsträckning som möjligt”.

– Det är ingen tvekan om att vi ser en klart sämre följsamhet av restriktioner. Folk börjar tröttna, går på fester, tränar tillsammans, och vi ser en smittspridning i alla möjliga miljöer. Varje dag vittnar smittspårare om detta efter stora utbrott.

– Det mest belysande exemplet är fester. Det är mycket fester. Och det får konsekvenser, i princip alla blir sjuka, säger Bengt Wittesjö.

