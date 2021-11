Lekplatspyroman jagas: "Barnen drabbas värst"

Under våren var det mest mindre lekredskap som gungor som brann och det skedde sent under natten.

– I våras trodde vi att det var ungdomar som satt på gungor och tuttade eld på dem, men detta är något annat, säger Magnus Fornell och fortsätter:

– Det här är inget så kallat pojkstreck, utan det här är mer utstuderat. För det känns ju som att man vill få effekten att allt brinner ner.

Nu sker det även bränder tidigt på morgonen – till och med på förmiddagen. Tillvägagångssättet tyder på att det är en och samma person som ligger bakom bränderna, uppger Fornell.

– Det är samma tillvägagångssätt hela tiden och nu är det samma saker som eldas.

Malmö har de senaste åren drabbats av en rad udda brott. Under förra vintern blev hundratals träd vandaliserade och sedan slutet av 2020 har det kommit in mängder av anmälningar om att någon placerat ut bland annat brödbitar innehållande glas och metallbitar i ett försök att skada hundar.

– Det är förmodligen ett fåtal människor som håller på med de här brotten. Vad gäller hundarna kan det vara någon som har ett agg mot hundarna och vill skada dem. Jag vet inte om man kan ha agg mot en lekplats, men när det gäller pyromaner kan det handla om att man vill ha uppmärksamhet. Man tänder eld och vill se räddningstjänst och polis komma till platsen med blåljus, säger Magnus Fornell.

Värden för flera miljoner

Kommunen har runt 250 lekplatser och värden för flera miljoner har gått upp i rök för Malmö stad, men man har en förhoppning om att få tillbaka en stor del via försäkringen.

– Allra värst drabbar det ju barnen. Det är deras utemiljö som den här personen eller personerna förstör, säger Lars Johansson, enhetschef för park- och gatumiljö på Malmö stads fastighets- och gatukontor.

Kommunen har nu skapat en mindre arbetsgrupp som arbetar med bränderna i samarbete med polis och räddningstjänst, men polisen är i behov av hjälp från uppmärksamma Malmöbor.

– Det är omöjligt att täcka in alla lekplatser för oss. Vi hoppas få hjälp av hundägare som är tidigt ute på morgonen eller småbarnsföräldrar som är ute med sina barn tidigt på förmiddagen, säger Magnus Fornell.

