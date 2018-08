I tre dagar har jag varit chefredaktör för Kvällsposten. Och på lördagen gav jag mig ut på turné i tidningens spridningsområde för att träffa läsare.

Först ut: sagolika ön Ven, mitt i Öresund. Närmare bestämt på Turistgården mitt i säsong. Uppdukat: kaffe och kanelbullar.

Först ut är Bernt-Eric Mattisson från Nättraby. Han är här med släkten för att fira hans högtidsdag.

– Jag köper kvällstidningar, säger han. De ger mig avkoppling, en skön stund helt enkelt.

– Men jag gillar inte Kvällspostens Malmö-fixering. Det är alldeles för mycket Malmö i tidningen. Tänk på oss i Blekinge också.

Släktingen Marie Forsman från Nättraby säger:

– Jag gillar inte falska hälsotips. Det som är bra för en person är inte bra för en annan.

”Svensk media är så emotionella och ytliga”

Vid ett bord, i skuggan under ett stort träd, träffar jag Per Nerlander, 73, och hans son Max, 33. De har hus på Ven.

Medan Per Nerlander bygger sin världsbild via Sveriges radio P1 – ”jag gillar att det är prat hela tiden” – så läser sonen Max knappt några svenska tidningar alls. Han hämtar nyheter från CNN, Fox news och BBC. Ett tag hade han en digital prenumeration på The Economist.

– De ger mig mer fördjupning och bakgrund, säger han. Svensk media är så emotionella och ytliga. Jag efterlyser mer balanserade resonemang och saknar kvalificerade intervjupersoner som kan någonting, snarare än opinionsbildare och lekmän som svensk media oftast intervjuar.

En man och en kvinna i 70-årsåldern kommer fram till ett av borden. Jag erbjuder ett gratis exemplar av Kvällsposten. Mannen blir förbannad och vägrar ta emot en tidning.

– Skriv om det som verkligen händer, säger han.

Vad syftar du på?

Blicken skärps. Nu ser mannen ännu argare ut.

– Skriv om integrationen!

– Se så nu måste vi gå, säger kvinnan och drar i väg mannen.

Charlotta, Agnes, Axel, Gustav och Daniel Larsson från Skurup diskuterade Kvällsposten med chefredaktören. Foto: JENS CHRISTIAN

”Jag vill läsa mer politik i tidningen”

Familjen Larsson från Skurup är på bättre humör. De köper kvällstidningar i bland och konsumerar även vår journalistik digitalt.

– Jag vill läsa mer politik i tidningen, säger Daniel Larsson.

Hustrun Charlotta vill läsa mer om löpning.

– Det är en folkrörelse och ni skriver nästan ingenting.

Sista mötet blir med en inbiten kvällstidningsläsare, Tommy Niemann, 51, från Malmö. Han är på Ven tillsammans med hustrun Sophie för att fira första bröllopsdagen.

Tommy Niemann från Malmö är en trogen Kvällsposten-läsare. "Mitt förhållande till Kvällsposten är genuint", säger han. Foto: JENS CHRISTIAN

– Jag tycker om Kvällspostens sportbevakning. Det är ni jätteduktiga på, säger han.

Turnén är avslutad för idag.

Nästa lördag dyker jag upp på en helt annan plats i Skåne, Halland, Småland eller Blekinge. Exakt var berättar vi senare i veckan.

Välkommen att diskutera journalistik och Kvällsposten!