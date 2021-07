Partylivet pågår för fullt i Båstad. Även om det inte tillåts några nattklubbar vallfärdar turister till lyxorten för att festa. Restaurangerna är fullbokade och utanför står förhoppningsfulla i kö.

Men i samband med turistinvasionen har antalet coronafall i kommunen ökat kraftigt.

Under vecka 29 konstaterades 90 nya fall per 100 000 invånare, enligt Region Skånes statistik. Snittet för hela Skåne ligger på 28 nya fall per 100 000 invånare. Det finns flera kommuner, till exempel Ystad och Tomelilla, som ligger på noll nya konstaterade covid-19-fall.

Kvällsposten har talat med en boende i Båstad som vill larma om trängseln överallt på orten.

– Om nu Båstad har högst smittspridning, varför gör dom ingenting åt det? Tror de att ungdomarna som har trängts i köerna nu i fyra veckor inte har varit i kontakt med någon som varit smittad?

Den boende märker av ökningen av antalet coronafall i kommunen.

– Det går som en löpeld genom Båstad nu. Restriktioner borde införas igen tills smittan har bedarrat.

Tegnell kritisk

Under tisdagskvällen intervjuades statsepidemiolog Anders Tegnell i SVT:s ”Aktuellt” och fick då se bilder på trängsel från olika svenska turistorter.

– Det här är förstås inte okej. Vi lever fortsatt mitt i en pandemi. Den finns definitivt fortfarande i Sverige, säger han och fortsätter:

– Om smittspridningen ökar får vi göra en analys av de ställen där vi ser en fara för smittspridning och då gå ut med information och restriktioner mot sådan verksamhet.

Även om det är mycket folk i Båstad går det inte att jämföra med tiden innan pandemin. Det berättade Fredrik ”Fegge” Olofsson, en av grundarna av legendariska Pepes Bodega, när Kvällsposten besökte Båstad under den omtalade tennisveckan.

– Vi har nattklubben på två våningar som fortfarande är stängd. Ute på terrassen har vi som en nattklubb, men det är bara bordsgäster. 130 gäster mot 1100 gäster som vi normalt tar in på nattklubben så det är en viss skillnad, sa han då.

Det är restaurangernas ansvar att se till att restriktionerna följs.

– Det som är stökigt är att få folk att sitta ner och inte gå runt och mingla. Alla har ju glömt allt och vi har restriktioner att följa. Men det är inte det lättaste när alla känner alla och ska gå fram och kramas. Men jag tycker ändå folk respekterar det, så länge de inte har druckit för mycket, säger Fredrik ”Fegge” Olofsson.

Under tennisveckan drabbades Hotel Skansen, där populära Restaurang Sand ligger, av ett coronautbrott. 10 personer i personalen bekräftades då smittade med covid-19.

Efter det testas personalen inför varje arbetspass.

”Verksamheten är sedan tidigare anpassad till Folkhälsomyndighetens riktlinjer och vi har löpande dialog med vår concergie doctor, specialistläkare inom intensivvården, som vi arbetat med de senaste fem åren”, skrev hotellets vd Marina Olmarker i ett mejl till HD i samband med utbrottet.

”Finns alltid en oro”

Trots att siffrorna för Båstad sticker ut jämfört med övriga Skåne finns det inga smittade eller misstänkt smittade bland vård- och omsorgstagare inom kommunen.

Enligt Helen Frankenius, som är tillförordnad medicinskt ansvarig sjuksköterska i Båstads kommun är man väldigt noga med att all personal följer Region Skånes och Folkhälsomyndigheten rekommendationer för skyddsutrustning. Man måste fortfarande bestämma tid för besök utifrån till våra enheter.

– Det finns alltid en oro för att det ska blossa upp inom våra boenden igen, men vi har väldigt goda rutiner som vi följer, säger hon.

Personalen ska, enligt Helen Frankenius, var väl intrimmade i vad som gäller.

– Vi har precis som alla andra kommuner haft en väldigt svår situation och då skapades väldigt väl inarbetade rutiner och vi släpper inte på dem, säger hon.

