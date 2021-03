Larmet: Fler slarvar med restriktionerna

Regnet strilar ner över ett genomgrått Malmö. Det är tidig eftermiddag och långa rader av bilar kör in i Emporias parkeringshus. Att hitta parkeringsplats framstår lika krångligt som vilken annan lönehelg som helst - även innan coronapandemin. Inne på köpcentrumet i Hyllie vimlar det av människor. Barnfamiljer, par i alla åldrar och kanske framför allt – ungdomar.

Sedan 1 mars gäller ett maxtak på en person per tio kvadrat i butiker och på serveringar i köpcentrum, en person per bord. Det har gett väktarna som jobbar på Emporia delvis nya uppgifter. När det uppstår ansamlingar av ungdomar griper väktarna in och ber dem vänligt att skingras och cirkulera. På serveringarna får de hålla koll på att regeln en person per bord hålls. De flesta besökarna har inga problem med att följa restriktionerna, men det finns undantag menar en av väktarna som vill vara anonym:

– Folk är duktiga på att anpassa sig efter vad som gäller. Men det finns ju alltid några ungdomar som vill tänja på gränserna. Inget konstigt i sig, de är ju ungdomar.

På Emporias food court sitter två unga kvinnor vid var sitt bord fikar.

– Man måste respektera restriktionerna, vi bryter inte mot något när vi kommer hit. Vi behöver kunna vara lite sociala. Men vi undviker så klart när vi ser klungor med folk, säger Karin som är 19 år.

Hennes jämnåriga vän Rebecca instämmer:

– Vi hade ju umgåtts oavsett. Men vi frågade kaféet innan vi satte oss hur de ville att vi skulle sitta och anpassade oss efter det.

Vännerna Rebecca och Karin fikar enligt restriktionerna, vid varsitt bord. Foto: JENS CHRISTIAN Karin tycker att det är en självklarhet att följa restriktionerna på Emporia. Foto: JENS CHRISTIAN Rebecca frågade kaféägaren om reglerna innan hon satte sig. Foto: JENS CHRISTIAN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

”Tokiga regler”

Franco som jobbar på restaurangen La Baracca ogillar reglerna om en person per bord.

– Det är tokiga regler. Om en familj kommer till Emporia tillsammans för att äta så måste de sprida ut sig, men enbart när de ska äta. Övrig tid får de vara hur nära varandra de vill. Det går liksom inte ihop. Vuxna går att förklara reglerna för, men barn blir ledsna när de inte får sitta nära sina föräldrar.

Knappt någon på Emporia använder munskydd. Hade det inte varit för alla skyltar med uppmaningar om att hålla avstånd och hänvisningar om max antal besökare per butik så hade det varit omöjligt att förstå att vi befinner oss mitt i en brinnande pandemi.

Länsstyrelsen oroad

Länsstyrelsen menar att Emporia inte är det enda köpcentret i Skåne som har lite för gott om besökare. Förutom Emporia besökte länsstyrelsens kontrollanter i lördags C4 Kristianstad, Burlöv centrum, Väla center och Emporia.

– Syftet var dels att vi ville se hur det kan se ut en lönehelg när det är dålig väder, dels att vi ville se hur det funkar med de nya bestämmelserna sedan i början av mars. Framför allt behöver handlarna se till att folk handlar ensamma, en regel som gäller till den 11 april, säger Paula Hultgren, samordnare på länsstyrelsen pandemitillsynsenhet.

Hur såg det ut där ni var?

– Folk kommer i stora sällskap fortfarande. Vi har tillsyn av butikerna men inte av folk i allmänhet. Där förväntas alla ta sitt eget ansvar och hänga med på vad man omfattas av för riktlinjer. Vi har pratat mycket med folk på plats och vissa vet om vad som gäller men orkar inte bry sig.

Vad innebär detta beteende för risken för en tredje våg som ni ser det?

– Vi ser absolut en risk. Det är trångt, det är mycket folk ute och rör sig. Man sitter nära varandra och det är trängsel här och var för att man inte själva tar ansvar. Man ska komma ihåg att restriktionerna finns för att verksamheterna ska kunna hålla öppet, men om det inte fungerar kan vi behöva stänga, säger Paula Hultgren, på länsstyrelsen.

Franco på La Baracca tycker att restriktionerna på serveringar är tokiga. Foto: JENS CHRISTIAN Pappa Amir, mamma Masha och döttrarna Alice, 7 år och Larisa, 9 år. Foto: JENS CHRISTIAN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

”Något att göra ihop”

Regnet fortsätter att falla över Malmö. Antalet besökare inne på Emporia tycks inte avta trots att det snart närmar sig stängning. En av familjerna som är kvar på plats är mamma Masha, pappa Amir och de två döttrarna Alice och Larisa, 7 respektive 9 år. De menar att besöken på Emporia för dem handlar om bristen på andra sysselsättningar i pandemins kölvatten. Mamma Masha förklarar:

– Nu under pandemin har vi haft svårt att hitta på något ihop så det har blivit att vi någon gång i månaden åker hit och går en runda tillsammans. Vi går alltid ensamma när vi går till mataffärer och handlar. Men ibland behöver vi verkligen kunna göra något ihop hela familjen.

Region Skåne: ”Mer än hälften av vårdplatserna går till covid-19”.

LÄS MER: Polisens vädjan inför årets valborgsfirande

LÄS MER: Skånetrafikens resenärer måste hjälpa till mot corona