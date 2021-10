Under torsdagsförmiddagen har räddningstjänsten i Blekinge behövt hantera ett stort antal larm kopplat till det massiva oväder som dragit in över länet.

De första larmen kom från en Coop-butik i Svängsta och en Villa utanför Sölvesborg.

Enligt butikschefen Jimmy Sjöberg Hårdh har inga varor drabbats, men material och väggarna har tagit skada.

– Halva butiken är vattentäckt, säger han.

Under en kort period stängdes butiken för kunder. Parkeringen utanför butiken blev översvämmad och vattnet tog sig sedan in via huvudentrén eftersom det ligger i en svacka.

– Det regnade väldigt kraftigt. Det blev vattenrutschkana rakt in i butiken, säger butikschefen.

Räddningstjänsten är på plats efter översvämningen vid Coop-butiken. Foto: Privat

”Sex pågående ärenden”

Räddningstjänsten är nu på plats och försöker åtgärda översvämningarna på Coop. Även kommunen har kopplats in för att ta hand om brunnar.

Kort därefter larmades räddningstjänst till en ville i Svängsta och en källare på ett serviceboende i Sölvesborg.

– Det rör sig om översvämningar och vattenskador, säger Magnus Kärvhag, räddningschef i Västra Blekinge, och fortsätter:

– Vi har sex pågående ärenden.

Josefine Bergstedt är meteorolog på StormGeo. Foto: Privat

”Riktigt blåsigt”

Sammanlagt sju larm har inkommit till olika delar av Blekinge under torsdagen – och förväntas pågå resten av dagen.

– Det är inga varningar utförda men jag ser att det regnat på rejält och åskat en hel del. Just nu ser det ut som att de största regnmängderna ligger över Helsingborg, Malmö och Skåne. Det är lite lättare över Blekinge, säger Josefine Bergstedt, meteorolog på StormGeo och forstätter:

– Sedan är det riktigt, riktigt blåsigt också i samband med att regnet passerat. Ute till havs är det till och med varning för stormbyarna. Det ska blåsa på under kvällen och i natt. Sedan kommer det vara blåsigt även i morgon.

