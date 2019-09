Larm om ökning av fall med kikhosta

Lisa Labbé Sandelin gick nyligen ut med varningen i ett pressmeddelande från Region Kalmar län. Särskilt gravida kvinnor och föräldrar med spädbarn som är under ett år uppmanas vara extra försiktiga. Vuxna och gravida kan bära smittan utan att förstå det.

– Spädbarn under sex månader har ökad risk för allvarlig sjukdom då vaccinationerna ännu inte gett full effekt och bör därför skyddas från nära kontakt med personer som har långdragen luftvägsinfektion med hosta, säger Lisa Labbé Sandelin.

Barn vaccineras redan vid tre, fem och tolv månaders ålder.

Störst ökning i augusti

Folkhälsomyndigheten har i sin statistik siffror som visar att augusti är den månad under senaste fyra åren då flest fall av kikhosta rapporterats. Den 29 augusti hade Folkhälsomyndigheten fått uppgift om 381 fall under 2019.

Av dessa var 34 spädbarn under ett år. Men under augusti kom den största ökningen, 91 fall varav 11 var spädbarn. I en samma rapport skriver Folkhälsomyndigheten att ökningen beräknas fortsätta under hösten.

– De allra yngsta barnen behöver få snabb behandling för att minska risken för allvarlig sjukdom och sjukhusinläggning. Det är också viktigt att gravida kvinnor med hosta provtas och behandlas för kikhosta så att barnet inte smittas efter födseln, säger Bernice Aronsson, barnläkare och utredare på Folkhälsomyndigheten.