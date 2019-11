Händelsen inträffade i juni i år, kort före skolavslutningen, på en skola i Malmö. Läraren berättar i förhör hos polisen att vid den tidpunkten på terminen är det alltid en anstormning av elever som vill lämna in uppgifter.

Eleven som han misstänks ha slagit hade skickat sina uppgifter för bedömning inför att han skulle sätta hennes betyg. Men hon upptäckte att han aldrig tittat på det hon skickat i mejl till honom och ville ha en förklaring, och även veta vilket betyg han satt.

När hon sökte upp honom ska detta ha hänt, enligt henne:

Eleven skrek

– Han kom och sparkade mig på benet sen öppnade han klassrummet. Jag satte mig på bordet. Då sa sparkade han två gånger på undersidan av bordet framför det jag satt vid men inte på mig. Sen boxade han mig på axeln. Sen attackerade han mig och kom emot mig men jag bara backade, säger hon i ett polisförhör.

Hon skrek och det fick andra lärare att rusa in i klassrummet.

I bevisningen mot läraren ingår en film från en övervakningskamera. Läraren har fått se filmen.

–Jag känner starkt obehag av mitt agerande när jag ser filmen, säger han till den polis som visade honom filmen.

När eleven var hos läkare två dagar efter händelsen konstaterade denne vid undersökningen att eleven hade två stycken blåmärken på höger överarm.

Har minnesluckor

Läraren påstår att han har minnesluckor från dagen när han misstänks ha misshandlat sin elev.

– Jag minns att jag kom i väg den morgonen men sen är det blankt. Jag har haft två sådana minnesluckor sedan tidigare, förklarade för han för polisen som förhörde honom.

Läraren nekade till brott under förundersökningen. Han berättade också under förhören att sista dagarna innan betygen ska sättas kan uppemot 100 elever söka kontakt med honom för att lämna in uppgifter.

Kort efteråt skickade han på Facebook ett längre meddelande till eleven och bad om ursäkt. Han beskriver det som hänt att han fick en härdsmälta orsakad bland annat av hetsen kring att sätta betyg på sina elever.

Läraren arbetar inte kvar på skolan.

