Den som har information om var Leela befinner sig uppmanas höra av sig till Ronja Österberg, svensk kontaktperson för Leelas två colombianska ägare. Ronja Österberg nås på nummer +46 76 837 38 22.

I Facebook-gruppen ”Help Us Find Leela - lost dog in Kristianstad” och ”Info about Leela” kan man hitta mer information om sheltietiken.