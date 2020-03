Landslagsprofilerna kan ha smittats på samma fest

För ett par dagar sedan framkom att den tidigare Bröndby-profilen Thomas Kahlenberg, 36, smittats med corona-viruset.

Kahlenberg spelade både ett VM och två EM för Danmark. Han var dessutom ullandsproffs i först Frankrike och sedan Tyskland i sammanlagt åtta år.

I söndags var ex-mittfältaren på plats på Bröndbystadion och såg superligamatchen mot Lyngby – därefter har myndigheterna efterlyst personer som varit i direkt kontakt med Kahlenberg på stadion.

Enligt Bröndby IF har föreningen placerat 13 medarbetare i karantän som man vet haft kontakt med Thomas Kahlenberg.

Nio av dem ska vara administrativt anställda medan fyra finns i den sportsliga staben.

Nu visar det sig att ytterligare en före detta dansk landslagsman smittats med viruset - den här gången 41-årige Peter Madsen – som spelade 13 matcher för danska landslaget och gjorde tre mål. Madsen spelade i flera säsonger i tyska Bundesliga.

Christian Poulsen är i dag assisterande tränare i holländska Ajax. Foto: DANIEL NILSSON / © BILDBYRÅN

Båda före detta spelarna deltog i helgen på en och samma födelsedagsfest för en tredje tidigare spelare – den tidigare landslagsmannen Christian Poulsen, 40, i Amsterdam.

Misstanken är att smittan kommit därifrån, enligt BT.

Backes favoritspelare

Under tiden svenske Hasse Backe var tränare i FC Köpehamn beskrivs Poulsen ha varit hans favoritspelare i klubben. Poulsen är i dag assisterande tränare i Ajax och blev satt i karantän efter födelsedagsfesten.

Han ska varken ha blivit diagnostiserad för corona-smittan eller känt av några som helst symptom. Men den holländska klubben har tagit det säkra före det osäkra efter att det blivit känt att det även funnits ett antal italienare bjudna på festen.

Den som först kände sig sjuk ska alltså ha varit Bröndby-profilen Thomas Kahlenberg. Han blev senare testad positiv, men uppges inte vara svårt sjuk.

När det stod klart att Kahlenberg var smittad valde också Peter Madsen att testa sig.

Han berättar för danska tidningen BT att han inte kände några som helst symptom – men var ändå smittad med coronavirus.

Orolig för svärföräldrarna

Madsen säger till tidningen att han inte är speciellt orolig. Oro känner han dock för sina svärföräldrar som båda är smittade.

– Det är mest kritiskt för min svärfar. Han är äldre och har problem med sina lungor . Han är inlagd på Rigshospitalet, säger Peter Madsen.

Enligt den tidigare fotbollsspelaren ska svärföräldrarna nyligen ha varit i Italien och troligen hämtat med sig smittan därifrån.

Madsen säger att varken hans hustru eller barn smittats av viruset. Han har nu tillfälligt satts i karantän på annan ort än familjen.

27 smittade i Danmark

På lördagen fanns sammanlagt 27 smittade med coronavirus i Danmark.

På fredagen presenterade Danmarks statsminister Mette Frederiksen med danska myndigheter flera skarpa åtgärder för att minimera spridningen av smittan i Danmark.

Under lördagen arrangeras danska Melodifestivalen utan publik och under resten av mars ställer man i princip in alla arrangemang med över tusen deltagare.

Statsministern rekommenderade även invånarna att sluta kramas, pussas och hälsa på varandra.