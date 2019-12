Händelsen inträffade på länssjukhuset Ryhov i Jönköping tidigare i år. Kvinnan, som är från de södra delarna av länet, var bokad för en tandoperation, skriver Värnamo Nyheter.

Eftersom kvinnan inte kan genomföra gynekologiska undersökningar utan narkos kom tandkliniken och kvinnokliniken på hemsjukhuset i Värnamo överens om att cellprovet skulle tas när hon sövdes för tandingreppet.

Vaknade med spiral

Men under ingreppet satte läkaren även in en hormonspiral. Detta fick kvinnan veta när hon vaknade efter fyra timmar.

– Jag mådde redan dåligt över att göra ingreppet, och sedan säger läkaren att han råkat sätta in en spiral under operationen. Jag fick panik, men kunde inte prata efter ingreppet i munnen, men jag kunde inte fatta hur man kan sätta in en spiral av misstag. Läkaren kände också till bakgrunden till varför jag måste ha narkos under ingreppet, säger kvinnan till VN.

Under operationen på sjukhuset i Jönköping satte läkaren in en spiral, trots att det inte var bestämt så. Obs. Arkivbild. Foto: MIKAEL SJÖBERG

I journalen efter ingreppet skriver läkaren:

”Tyvärr mindes jag fel från remissen och vi har därför också satt en Mirenaspiral med gott läge... Vi får väl helt enkelt bjuda på den spiralen”.

Läkaren valde att låta spiralen sitta kvar eftersom man hoppades att den skulle kunna mildra kvinnans besvär med blödningar och kvinnan fick åka hem igen, med den oönskade spiralen.

Sjukhuset: ”Du slapp betala”

Hon fick dock en ursäkt, med tillägget; ”du slapp betala för den i alla fall”.

Kvinnan ska nu genomgå en ny operation, för att få ut spiralen igen.

– Jag har fått börja med ångestdämpande mediciner igen efter att ha klarat mig utan i fyra år, och det känns ännu värre nu när jag går och väntar på ännu en operation, säger kvinnan som ska anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Verksamhetschefen på Kvinnokliniken vill inte kommentera det enskilda fallet men säger att alla verksamheter har avvikelser som sedan följs upp.

– Det finns en hantering kring sådana händelser, det är allt jag kan säga. Och att kommunicera med personen det handlar om är givetvis en viktig del, säger chefen till Värnamo Nyheter.

