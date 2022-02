Läkaren: Influensa är en allvarligare sjukdom

De senaste veckorna har Skåne rapporterat ett ökat antal dödsfall med konstaterad covid-19. Från att sedan i maj förra året till slutet av december legat på under tio dödsfall varje vecka har det rapporterats 41 respektive 35 under vecka två och tre. Det är en fyrdubbling på tre veckor. Dessutom är det eftersläpning i statistiken, vilket innebär att siffran kan stiga ytterligare.

Samtidigt är det fortfarande betydligt färre än när det var som värst under andra vågen, då rapporterades som mest 152 dödsfall på en vecka. Men vid en tillbakablick har Skåne nu fler dödsfall med covid än någon vecka under hela första vågen.

Antal rapporterade dödsfall med corona under pandemin.

Läkaren: Få dödsfall orsakade av covid

Därmed inte sagt att fler dör av coronaviruset i dag. I statistiken ingår alla som har avlidit inom 30 dagar efter ett positivt virusprov, det vill säga dödsorsaken kan vara något helt annat. Så har det varit hela tiden men i dag är smittspridningen högre och det sätter avtryck både i samhället och bland inlagda patienter på sjukhusen.

Häromveckan räknade Socialstyrelsen med att minst 40 procent av patienterna med covid på sjukhus egentligen vårdades av annan anledning – och att den siffran ökar.

– Det är i själva verket väldigt få dödsfall som är orsakade av covid i dag, säger Ulf Karlsson, läkare på infektionskliniken på Skånes universitetssjukhus och forskare på Vårdhygien Skåne.

– Det kan hända om man saknar immunitet och inte är vaccinerad men för många multisjuka går det ändå inte att peka ut dödsorsaken. Kan covid ha bidragit till ett dödsfall? Ja, kanske. Men det är många sköra på sjukhus och en del går bort.

När smittspridningen är hög i samhället är det svårt att hålla den borta från sjukhusen. En del är smittade när de blir inlagda och en del smittas på sjukhuset. Men enligt Ulf Karlsson är det betydligt fler som dör på sjukhus om de smittas av influensa än covid.

– Vi räknar i dag med att runt tio procent som smittas av influensa i vården inte överlever.

– Covid ger inte alls samma sjukdom nu som innan. Vi ser väldigt sällan coronadöd med lunginflammation i dag. Även många klassiska riskpersoner får en mild infektion. Med tre doser vaccin är det en helt annan sjukdomsbild nu.

31 000 skåning positiva förra veckan

Ulf Karlsson konstaterar att influensa är en allvarligare sjukdom och att det hade varit fullständigt kaotiskt och många svårt sjuka patienter om influensan hade spritt sig likt coronaviruset gör nu.

Samtidigt vill han inte släppa på restriktionerna – ännu.

– Vi måste rida ut stormen med personal på sjukhusen och andra samhällsviktiga funktioner. Alla kan inte vara sjuka samtidigt. Sjukdomen är inte så farlig längre men det är rimligt att klassa den som samhällsfarlig sett till personalen.

– Vi är lite efter de andra länderna som har börjat släppa. Om några veckor är vi där. Vi får hålla ut.

Just nu vårdas 253 patienter med covid på vårdavdelning och åtta på intensiven i Skåne. Dessutom testade 31 000 skåningar positivt under förra veckan. Det är högsta siffran någonsin och tre gånger så många som när det var som flest under andra vågen. Samtidigt är det svårt att jämföra med senaste veckorna då rekommendationerna för testning har ändrats – och färre har provtagit sig den senaste veckan.

”Samhällssmittspridningen är fortfarande omfattande och vi ser en avsevärd belastning på olika samhällsfunktioner och på vård och omsorg på grund av att många är sjukskrivna på grund av covid-19 och andra luftvägsinfektioner, många vabbar och många är hemma som hushållskontakter till positiva fall”, säger smittskyddsläkaren Eva Melander i ett pressmeddelande.

Antalet bekräftade coronafall från pandemins start fram till förra veckan. Foto: Region Skåne.

