Läkare: ”Prins Joachim kan stå inför lång rehab”

Det var under fredagskvällen som prins Joachim plötsligt började känna sig dålig och segnade ner.

Han var då omgiven av hela sin familj, hustrun Marie och och fyra barnen Nikolai, 20, Felix, 18, Henrik, 11 och Athena, 8, på kungafamiljens franska vinslott Château de Cayx.

Prins Joachims liv räddades tack vare att han var omgiven av familjemedlemmar – som direkt insåg att något allvarligt hade hänt och såg till att prinsen fördes till ett lokalt sjukhus.

Prins Joachim ihop med sin franskfödda hustru Marie Cavallier. Foto: JOACHIM WALL

Efter en operation vid det framstående universitetssjukhuset i Toulouse beskrivs prins Joachims läge som stabilt. Enligt det danska kungahuset mår han efter omständigheterna bra.

”Kan släppas inom några dagar”

Men trots att fredagens operation slutade väl kan prins Joachim stå inför en lång rehabilitering, berättar neurologen och docenten Jacob Rørbech Marstrand för Berlingske.

En blodpropp kan inte minst innebära en rad olika allvarliga sidoeffekter – så som nedsatt talförmåga eller förlamning.

– I bästa fall återhämtar han sig utan skada. Då kan han släppas inom några dagar. Sedan är nästa steg att hitta orsaken till blodproppen, det kan finnas många saker. Här är rökning en känd faktor. Men det kan också bero på åderförkalkning, högt kolesterolvärde eller hjärtflimmer, säger Jacob Rørbech Marstrand.

Samtidigt understryker Jacob Rørbech Marstrand att han inte kan säga något specifikt om prins Joachim – eftersom han inte är inblandad i den vård som prinsen får.

– Rehabiliteringen kan pågå från veckor till månader. Det kan ske i ditt eget hem om du inte drabbats för hårt. I vissa fall måste du läggas in på sjukhus under en längre tid under rehabiliteringen. I värsta fall kan du ha en permanent funktionsnedsättning och bli permanent beroende av hjälp, säger Jacob Rørbech Marstrand.

Viktigt med tidig vård

Avgörande till prins Joachims fördel är den snabba sjukvård han fick – ganska snabbt efter insjuknandet fördes prinsen till ett mindre lokalt sjukhus, innan han förflyttades till Toulouse.

Samtidigt är det ovanligt att drabbas av en blodpropp redan när han man 51 år gammal, som prins Joachim. Två av tre som drabbas är över 65 år.

Berlingske: Om vi tittar på statistiken, hur ser prinsens chanser ut att återhämta sig?

– Det är svårt att säga konkret. Men med den typ av behandling han har fått är det vanligt att säga att när du har behandlat tre patienter har du räddat en patient som återhämta sig helt utan skada. Ju tidigare han har fått handling, desto lägre svårighetsgrad kommer han att ha, säger Jacob Rørbech Marstrand.

