Kvinnan hade med sig tre småbarn från IS-område

Kvinnan häktades på onsdagen vid Lunds tingsrätt, misstänkt för grov egenmäktighet med barn. Brottet påbörjades den 28 augusti 2014 då hon åkte i väg med sin tvåårige son till Turkiet, efter att ha sagt till fadern att hon skulle åka på semester.

När pappan fick signaler om att hon i stället åkt vidare till IS-kontrollerat område i Syrien slog han larm till Säkerhetspolisen och andra myndigheter.

I måndags kom kvinnan och den nu åttaårige sonen tillbaka till Sverige och kvinnan greps, eftersom hon har varit internationellt efterlyst. Med sig hade hon även två andra barn som hon fött i Syrien, rapporterar Ekot i Sveriges Radio. De har omhändertagits av socialtjänsten.

Papporna till dessa barn är döda enligt Shiyar Ali, representant för självstyret i nordöstra Syrien. Han säger att man tänker begära kvinnan utlämnad.

Bo hos pappan

Pojken som är född i Sverige ska bo med sin pappa, som har ensam vårdnad. Åklagare Cathrine Bengtsson säger att sonen kommer att höras i utredningen, men hon kan inte svara på hur han mår.

– Det får jag hänvisa till andra myndigheter som har hand om den delen. Jag kan inte uttala mig, jag har inte själv haft kontakt.

Under häktningsförhandlingen nekade kvinnan till brott. Åklagaren vill inte gå in på om hon berättat vad som hänt under de sex åren utomlands, utan hänvisar till förundersökningssekretess. Hon vill inte heller uttala sig om kvinnan utreds för misstänkta brott under åren utomlands.

Tre häktningsskäl

Domstolen anser att det finns tre olika skäl att hålla kvinnan häktad: Det finns en flyktfara, det finns risk för att hon påverkar utredningen och det finns risk för att hon ska fortsätta att begå brott.

I Lunds tingsrätts tidigare dom om vårdnaden konstaterar domstolen att kvinnan mot pappans vilja tagit barnet till en miljö som är uppenbart olämplig för ett litet barn. Domstolen ansåg att kvinnan visat att hon ”gravt brister i sin föräldraförmåga”.