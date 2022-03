Kvinna gav sin lillebror dödande dos – döms

Den 11 november i fjol larmades polis och ambulans till ett mindre hus på landsbygden i Gislaveds kommun. I stugan fanns en död 28-årig man, en man som led av autism. Mannen hade på grund av sin psykiska funktionsnedsättning assistans under dygnets alla timmar .

Hans äldre syster greps misstänkt för att ha dödat honom, genom att ge honom en dödlig dos medicin, bland annat stora mängder av det narkotikaklassade läkemedlet tramadol.

Fruktade inlåsning

Den autistiske mannen hade relativt nyligen flyttat till den lilla stugan, bara ett par hundra meter från sin systers hus. Innan dess hade han under flera år bott på ett specialbyggt LSS-boende, isolerad i skogen i en närliggande kommun.

Omsorgen kring den autistiske mannen hade under tiden innan dödsfallet präglats av stora problem och motsättningar. Mannen var bitvis mycket utåtagerande med ett mycket allvarligt självskadebeteende. Under hösten 2021 fruktade systern, och enligt henne även brodern, att han åter riskerade att omhändertas och låsas in.

Stugans veranda var försedd med skumgummi för att förhindra att den 28-årige mannens självskadebeteende fick allvarliga konsekvenser. Foto: Polisen

”Blir en ängel”

Systern har erkänt att hon under kvällen den 10 november ställde fram stora mängder medicin till sin bror. Hon har i förhör berättat att han insåg att doserna sammantaget kunde vara dödliga. Och hon har berättat att hon tror att hennes bror insåg det också.

Systern har i förhör berättat hur hon ställde fram tramadol hon haft med sig till stugan och hur hon sa till sin bror: ”Om man tar de här blir man en ängel”.

Enligt åtalet bedöms broderns mentala ålder vara 9-10 år.

Hur mycket förstod brodern av vad som hände? Och var hans önskan att dö eller leva vidare?

Utrett – men juridiskt komplicerat

Det är de svåra frågor som Jönköpings tingsrätt under förhandlingen i februari tagit ställning till.

– Vad som har hänt är tämligen utrett här. Frågan är hur det juridiskt ska bedömas, har kammaråklagare Maria Lundberg, som i februari åtalade kvinnan för mord, tidigare berättat.

Under rättegången yrkade åklagaren på fängelse i 12-14 år, om kvinnan döms för mord. I andra hand har Maria Lundberg yrkat på att systern fälls för uppmaning till självmord.

– Jag menar att hon har dödat den nära anhörige genom att få honom att äta tabletter och hon har sagt att man kan dö. Målsägarens funktionsnedsättning, menar jag, medför att han inte har haft förmåga att förstå att han skulle dö om han åt de här tabletterna.

Även kvinnans advokat Kjell-Åke Lundin har tidigare berättat om hur svårbedömt han tycker att fallet är.

– Detta är det mest komplicerade mål jag har varit med om.

Under fredagen meddelade tingsrätten sin dom. Systern döms för dråp till sex års fängelse. Enligt domen finner rätten att brodern inte förstod följderna av att ta den stora mängden tabletter – att dosen kunde döda honom.