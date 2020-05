Kvinna återfunnen – rymde från rättspsyk

Polisen larmades i söndags om att en kvinna i 30-årsåldern försvann under en ledsagad frigång.

– Det inleds ett sökarbete för att få tag på personen, med bland annat hundpatruller, sökandet avslutades strax innan klockan 16 och man har inte anträffat personen, berättade Evelina Olsson, presstalesperson hos polisen i region syd då.

Det ska enligt uppgifter till SVT röra sig om den kvinna som i oktober dömdes för att ha planerat att mörda sin pappa. Kvinnan ska ha uttryckt att hon ville ta livet av sin egen pappa och förberett mordet genom att köpa en filékniv och ett par arbetshandskar på Biltema.

Senare stämde hon även träff med pappan.

Lugna former

I oktober dömdes kvinnan för till psykiatrisk tvångsvård för förberedelse till mord.

I söndags avvek alltså kvinnan och hon har sedan dess har hon varit efterlyst av polisen.

Under onsdagskvällen anträffades kvinnan på en adress i Karlskrona. Hon kunde omhändertas under lugna former och kunde föras tillbaka till sjukvården, meddelade polisen under torsdagen.

