Nyhetstorka? Eller kanske semestertider där man lämnat telefonen och nyhetsflödet hemma?

Äsch – så verkar inte vara fallet. I alla fall i Sydsverige, där läsningen i Kvällspostens kanaler har varit högre än någonsin.

Sommaren har präglats av nyheter om den extrema hettan och torkan. I Malmö har också mycket handlat om de flera skjutningarna, där sex personer mördades under loppet av en månad, i början av sommaren.

Kvällspostens redaktion har arbetat hårt med att täcka händelserna på bästa sätt för läsarna, och det har gett resultat. Under sommarmånaderna har sidvisningarna och antalet unika läsare varit bland de högsta någonsin – och förra veckan blev den tredje bästa veckan någonsin i Kvällspostens historia. Flera veckor under juni och juli har också slagit sig in bland de tio veckorna där sidvisningarna har varit flest.

Dessutom besöktes sajten och mobilappen av två miljoner unika besökare, enligt siffrorna från Googles mätinstrument. Antalet sidvisningar fördubblades därmed från föregående år, trots att siffrorna redan då ansågs vara mycket höga.

– Vi märker att folk vill läsa om det som händer här, både människor och nyhetshändelser som är aktuella i Sydsverige. Kombinationen av VM, extrem hetta och valrörelse gör att det har hänt mycket i sommar, säger Maria Rydhagen, nyhetschef.

Björn Ranelid, Mirijam Geyerhofer och Ebba Berggren är tre av sommarkrönikörerna på Kvällsposten.

Sommarsatsning: Krönikörer

Förutom hettan och nyhetshändelser har sommaren bjudit på bland annat fotbolls-VM – där Malmöborna samlades i tusentals för att följa Sveriges matcher i Folkets park – och stora evenemang som Falsterbo Horse Show-veckan och Båstadtennisen.

Som en ny sommarsatsning i år har Kvällsposten också erbjudit semesterfirarna nya krönikörer i tidningen. Björn Ranelid, Nellie Erberth, Mattias Larsson, Mirijam Geyerhofer, Ebba Berggren och Lars Klint har varvat att skriva – och många har reagerat, delat och mejlat.

– Det är kul att folk har hittat våra sommarkrönikörer, som är en blandning av Kvällspostens profiler och helt nya namn, säger Maria Rydhagen.

På onsdagen, den 1 augusti, tillträder också Kvällspostens nya chefredaktör, Magnus Ringman. Då startar en intensiv månad där Kvällsposten bland annat har en stor valsatsning (som offentliggörs senare) samt en intressant journalistisk kampanj som läsarna kan hålla utkik efter under augusti. Dessutom blir det en spännande sporthöst med bland annat Champions League-kval för Malmö FF.

Klart är att det är fler än någonsin som följer Kvällspostens digitala kanaler. Extra viktigt i en tid då falska nyheter sprids och där behovet av en trygg nyhetsförmedlare är stor.

– Vi ska fortsätta jobba hårt för att vara Sydsveriges största nyhetssajt och för att ge läsarna en nyanserad, snabb och relevant bevakning av det som sker i Halland, Småland, Blekinge, Skåne och på Öland. Tipsa oss gärna, säger Maria Rydhagen.

Tipsa kan man göra på mejl till redaktionen@kvp.se, sms till 71717 eller via våra sociala medie-kanaler.

Magnus Ringman tillträder som chefredaktör den 1 augusti. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

