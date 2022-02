SMHI utfärdar gul kulingvarning över Öresund under tisdagskvällen.

Under eftermiddagen kan det blåsa upp mot 17 meter per sekund – och vädret kommer att vara fortsatt blåsigt och regnigt under resten av veckan.

– Det är nästan lite höstligt, även om det kan bli meteorologisk vår i Sydsverige, säger Lasse Rydqvist.