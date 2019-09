Den danska kronprinsessan Mary brukar anses vara den i särklass mest modeintresserade prinsessan i de nordiska kungahusen.

Under 2018 bar Mary kläder som har ett värde av strax över en miljon svenska kronor, den enda med högre budget var hertiginnan Meghan. Det enligt en uträkning från den ansedda modebloggen UFO No More.

Men när det danska kronprinsparet under veckan fick besök av svenska kronprinsessan Victoria och prins Daniel blev Mary rejält utmanad. Victoria hade förberett sig på en modefest i dagarna tre och packat sina väskor fulla av exklusiva märken.

Victoria satsade på nordisk design

Det skulle visa sig att när danska kronprinsessan Mary valde kläder från internationella modeskapare som Max Mara och Ralph Lauren satsade Victoria på nordisk design med klänningar och väskor från bland annat Malene Birger, House of Dagmar och Little Liffner.

Under besöket bjöd Victoria på fem olika uppsättningar av klänningar, kappor, väskor och smycken.

Här är kronprinsessans modesuccé i den danska huvudstaden – dag för dag:

Klänning från Valerie Aflalo. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Väska från Little Liffner. Foto: TT NYHETSBYRÅN

MÅNDAG KVÄLL

Besöket inleddes med en mottagning hos svenska ambassadören i Danmark på det svenska residenset och följdes upp av en privat middag hemma hos kronpris Frederik och kronprinsessan Mary i Frederik VIII's Palæ på slottet Amalienborg.

Victoria valde en klänning från svenska designern Valerie Aflalo och en svart axelremsväska från Little Liffner i svart läder.

Klänning från House of Dagmar. Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT

Väska från Little Liffner. Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT

TISDAG FÖRMIDDAG

Under tisdagen besökte kronprinsessan Victoria och den svenska delegationen FN-byen i Köpenhamn. I lokalerna har 11 av FN:s fackorgan kontor.

Under eftermiddagen fortsatte besöket när man tog sig till DR:s konserthus för att där närvara vid Dansk Industris toppmöte.

Kronprinsessan valde rödspräcklig klänning från House of Dagmar som verkligen stack ut i havet av gråa kostymer. Till det bar hon en silvrig kuvertväska från den danska designern Malene Birger.

Ullkappa från Andiata. Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT

Victorias klänning från Malene Birger. Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT

TISDAG KVÄLL

Kvällen gick i glamourens och festens tecken. Först stannade kronprinsessan Victoria och prins Daniel till vid det svenska örlogsfartyget HMS Nyköping som låg vid kaj i Köpenhamn. Sedan bar det av till en ståtlig middag hos den svenska ambassadören Fredrik Jörgensen och hans fru Marianne Jörgensen.

Under besöket på HMS Nyköping regnade det ymnigt och för att skydda sig mot det ruskiga höstvädret svepte Victoria en laxrosa ullkappa från finska Andiata runt sig.

Inne hos ambassadören visade hon upp en glammig klänning från den danska designern Malene Birger med beige tyll och gulddetaljer som nog får anses vara hela besökets vinnare.

Klänning från Toteme. Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT

Väska från Paulina Liffner. Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT

ONSDAG FÖRMIDDAG

Besökets tredje dag inleddes med att det svenska kronprinsessparet och det danska kronprinsparet närvarade vid svensk-danskt affärsforum i Dansk Industris huvudkontor på Rådhuspladsen.

Kronprinsessan dök upp i mörkbeige klänning från Toteme med ett mörkbrunt bälte och en ormmönstrad läderväska från designern Paulina Liffner.

Kappa från Stylein. Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT

Georg Jensen-brosch. Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT

ONSDAG EFTERMIDDAG

Danmarkbesöket sista punkt var ett besök på kraftverket Amager Bakke. På taket till kraftverket har man anlagt en konstgjord skidbacke. Anläggningen har även utrymme för vandring och klättring.

Kronprinsessan såg lite sportig ut i vita byxor och vit blus och över det hade hon en beige kappa från svenska märket Stylein. Victoria hade passande nog satt på sig en blomformad brosch från den legendariska designern Georg Jensen. Enligt modesajten UFO No More är broschen en favorit för Victoria som hon bara första gången 2008.

