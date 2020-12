Kronprinsessans fina ord om ensamheten

Kronprinsessan Mary har varit filantropsikt engagerad under flera år. Hon startade Mary Fonden redan 2007 – en organisation som arbetar för att motverka mobbning, våld i nära relationer och ensamhet.

När kronprinsessan inför julafton publicerade en julhälsning på Mary Fondens Instagram var det just ensamhet hon valde att rikta blicken mot.

– 2020 har bekräftat hur mycket vi behöver varandra. Hur mycket det betyder att ha någon nära i sitt liv. Och det har varit ett år där många har visat en stor vilja att gå en extra mil för att hjälpa andra. Det har varit både rörande och upplyftande att få uppleva det, säger kronprinsessan i julhälsningen.

Under fredagen har nästan hela den danska detaljhandeln stängts ner i ett försök att stoppa spridningen av covid-19. Och med stora delar av samhället stängt under mellandagarna blir Marys uppmaning till danskarna att inte glömma bort nära och kära.

Mary föreslår FaceTime-samtal eller coronasäkrade promenader som några botemedel mot den covid-framkallade isoleringen.

– Ensamhet kan upplevas som värre under julen. Vi har alla ett ansvar att vara med och bekämpa ensamhet, säger kronprinsessan.

Sedan den 25 december är stora delar av den danska handeln stängd i ett försök att stoppa spridningen av covid-19. Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Hjälper våldsutsatta kvinnor

Själva julen har kronprinsfamiljen spenderat på egen hand i den kungliga residensen Amalienborg i Köpenhamn.

Redan för en dryg vecka sedan skickade kronprinsessan en första julhälsning, där hon underströk det arbete som Mary Fonden har framför sig under året som kommer. Under parollen ”Tillsammans utan våld” ska organisationen arbeta för att hjälpa utsatta kvinna under graviditeter, skriver Billedbladet.

– Detta projekt kommer bidra till att upptäcka våld mot gravida kvinnor med hjälp av ett nyutvecklat screeningverktyg och projektet kommer även erbjuda hjälp och rådgivning. Under 2020 började de första kvinnorna använda verktyget, och vi kan redan se att det har bidragit till att hjälpa kvinnor ta sig ur ett liv med våld, säger kronprinsessan.