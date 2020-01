Kronprinsens tröst efter pojklagets jätteförlust

Hela kronprinsfamiljen tillbringar vintern i den schweiziska exklusiva skidorten Verbier. De fyra barnen Christian, 14, Isabella, 12, och nioåriga tvillingarna Vincent och Josephine går i en internationell skola.

Mamma Mary stannar med barnen under hela studieperioden på tre månader, medan pappa Frederik pendlar mellan Verbier och de olika uppdrag han har som tronföljare. Ett av dessa hade han i Lausanne där han nyligen följde vinter-OS för ungdomar.

Men när han satte sig på läktaren för att se det danska pojklandslaget möta den ryska motsvarigheten blev det inte så muntert. Ryssarna var överlägsna och det danska laget lämnade isen med en förnedrande 0-9-förlust.

Men vad gör man inte som kronprins? Frederik valde att gå ner i omklädningsrummet och träffa de slagna hjältarna som genast blev på bättre humör. Och ny hyllar kronprins Frederik sina hjältar i ett inlägg på Instagram.

”Nyligen hade jag möjlighet att tacka de danska ishockeykillarna för en helhjärtad och fantastisk insats mot de långt mer rutinerade ryssarna. De gjorde sitt bästa, precis som de lärt sig, och trots en klar förlust med 9-0 ska de vara stolta över sin insats”, skriver han till en bild på sig själv tillsammans med många av killarna i laget.

Har fått utstå kraftig kritik

För kronprins Frederik var hockeymatchen i Lausanne säkert ett skönt avbrott, eftersom han och Mary under den sista tiden fått utstå en hel del kritik.

Det har inte tidigare varit känt att familjen har ägt en skidstuga i just Verbier-trakten sedan 2009. De köpte den för en okänd summa som i vart fall överstiger 14 miljoner svenska kronor. Under de perioder då familjen inte själva använt stugan har den hyrts ut per vecka till välbärgade turister.

– De har självklart rätt att i stor utsträckning hantera sina pengar som de önskar. Men köpet av skidstugan var att gå för långt, sa kungahusexperten Søren Jacobsen till BT och han var bara en av många som vände sig mot lösningen.

Kritiken har besvärat kronprins Frederik och under förra veckan meddelade kungahuset att skidstugan inte längre ska hyras ut.

Men kungahuset angav främst att skälet var familjens säkerhet.

– Nu när det inte längre är en anonym egendom så ändras förutsättningarna, sa kungahusets kommunikationschef Lene Balleby till BT.

