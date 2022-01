Smittspridningen av omikron har ökat i hög takt de senaste veckorna, något som har fått effekt även på sjukhusen. Att det är hög frånvaro på sjukhuspersonalen gör det hela inte lättare.

– Just nu har vi ett pressat läge med många inlagda patienter och ett högt inflöde av nya patienter. Framför allt är det många patienter med covid-19 som har lagts in under veckan, och vi tror att det kommer att fortsätta ett tag till, säger Florence Eddyson Hägg, i ett pressmeddelande.