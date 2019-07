För att slippa betala för mat eller hotell eller med förhoppning om att få rabatt eller gratisnätter och mat hotar kunder med att ge dåliga omdömen på sociala medier. Något som allt fler inom besöksnäringen upplever har satts i system, skriver P4 Blekinge.

På Best Western Hotell i Karlshamn får man tre till fyra fall i veckan under högsäsongen. Vilket man knappt aldrig får övrig tid, menar Johan Holgersson, hotellchef på Best Western i Karlshamn.

– September till maj har vi mest företagskunder. Nu under sommaren när vi har privata kunder märker man hur det plötsligt strömmar in. Hade det varit att vi fick klagomål hela tiden hade man ju fått fundera på vad vi gör fel men vi upplever att det är en viss typ av kunder som gör så här, säger han.

Johan Holgersson, hotellchef på Best Western i Karlshamn. Foto: PRESS

Ökar under sommaren

Johan Holgersson är övertygad om att det finns en hel del människor som satt i system att få äta eller bo gratis genom att lämna dåliga omdömen. Han upplever också att fenomenet har ökat under det senaste året.

– De mejlar efter ett tag, de ringer aldrig. Eller så skriver de på någon av den uppsjö av sajter där man kan lämna omdömen, på vissa utan att ens ha varit på plats. De är ute efter att bo och äta gratis och hoppas få det i kompensation, säger Johan Holgersson.

Människor klagar i efterhand – för att få erbjudanden om gratis hotellnätter i kompensation. Foto: Shutterstock

Ibland händer det att hotellet erbjuder någon form av kompensation men inte alltid.

– Man blir lite bakbunden. Man får göra en bedömning från gång till gång och får känna av läget, säger han och fortsätter:

– Vi blir gärna bedömda för vi är oftast stolta över våra omdömen och det är så vi får nya kunder. Men när det blir personliga påhopp mot personal eller så pass orättvist att vi inte fått chansen att göra rätta eller personen inte ens varit på plats, då är frågan hur man ska gå tillväga.

”Folk har blivit så himla arga”

En annan som upplevt samma fenomen är krögaren Filip Gamelius på Kronohäktet restaurang och hostel i Karlskrona. Även han upplever att det har ökat på sistone.

– De senaste två åren har det blivit lite för mycket och det har blivit svårt att hantera. Det känns som att man hela tiden ska vara på sin vakt och svara på recensioner från missnöjda gäster.

Även till de krogar han driver kommer de mest kritiska recensionerna i efter hand och han delar oron att det satts i system och blivit en slags utpressning.

– Jag vet att folk sätter det i system att hota med dåliga recensioner för att få gratis mat, det är ju nästan olagligt och inte speciellt kul, säger Filip Gamelius.

Restaurangpersonal upplever att klagomålen ökar. Foto: Colourbox

Han upplever att att de flesta säger till direkt om de är missnöjda men att de dåliga recensioner som ligger ute ofta handlar om personer som gått utan att säga något.

– Man vet inte ens om de varit där som gäst eller bara satt betyg ändå.

Han säger att restaurangen i princip aldrig bjuder på maten om gästerna ätit upp dem men att man ibland bjuder på kaffe eller dessert om någon inte är nöjd.

– Ibland har ju något blivit fel när det är som mest att göra och då får man ju lösa det. Men på sistone har folk börjat bli så himla arga och så himla missnöjda, det är mer utspel nu. Vi hade en gäst som var missnöjd och vi försökte prata med, då sprang han i väg och skrek ”det här ska jag skriva om”, säger Filip Gamelius.

”Fejkar betyg”

Eva Ossiansson, ekonomie doktor vid Göteborgs Universitet. Foto: Privat / PRESS

Eva Ossiansson, doktor i ekonomi vid Göteborgs universitet och expert på strategisk varumärkesutveckling och sociala medier, säger att hon känner igen problematiken.

– Det förekommer uppgifter på att man fejkar betyg. Utifrån ett konsumentperspektiv finns det säkerligen människor som inte har sunda avsikter, likaså företag som inte har sunda avsikter. Dumhet har ju alltid funnits och att folk sätter saker i system.

Hon menar att många företag inte hunnit med utvecklingen och att konsumenterna har fått mer makt i dag.

– Företagen måste vara beredda på att den här typen av beteende kommer öka och vara på sin vakt. Även om företaget inte befinner sig på sociala medier så kommer dina kunder göra de, säger Eva Ossiansson och fortsätter:



– Därför är det så viktigt när man ser den här typen av omdömen och skriverier att man svarar tidigt och ger ett bra svar. Berättelser, oavsett sanningshalt, kan få spridning och fotfäste och innebära skada för företag.