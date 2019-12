Under natten mot lördagen larmades polis och räddningstjänst till området Närlunda i Helsingborg efter att ungdomar skjutit raketer i en trappuppgång.

När räddningstjänsten kom till platsen drabbades de av smällarna, då ungdomarna fortsatte skjuta nära deras fordon.

Det var dock inte den enda incidenten i Helsingborg under natten mot lördagen, skriver polisen på sin hemsida under lördagskvällen. Under natten sattes flera bilar i brand samtidigt som fyrverkerier sköts mot byggnader och fordon.

”Under fredagen och lördagen den 27-28 december besköts både polis och allmänhet av fyrverkeripjäser från ungdomar i den grova kriminella gängmiljön”, skriver polisen på sin hemsida.

På grund av de olika händelserna väljer nu polisen, inom ramen av Operation Rimfrost, att sätta in kameraövervakning i form av drönare i form av UAS, Unmanned Aerial System.

– Förhoppningen är att det här ska förebygga och förhindra brott samt upptäcka saker som sker så att vi kan lagföra personer, säger Rickard Lundqvist.

Områdena i Helsingborg som ska bevakas med drönare: Adolfsberg. Foto: Polisen Områdena i Helsingborg som ska bevakas med drönare: Planteringen. Foto: Polisen Områdena i Helsingborg som ska bevakas med drönare: Närlunda. Foto: Polisen Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Ska bevaka allmänna platser

Beslutet har tagits av ledningen i Helsingborg i samråd med staben för Operation Rimfromst.

– Det här är också en trygghetsskapande åtgärd. Det är viktigt att allmänheten och boende i områden känner sig tryggare genom att områdena övervakas. Kanske någon avhåller sig från att begå brott när de vet att vi övervakar från luften, säger Rickard Lundqvist.

Drönarna kommer övervaka områden i stadsdelarna Adolfsberg, Närlunda och Planteringen. Enligt beslutet kan övervakningen med drönare fortgå tills 15 mars 2020 som längst.

Polisen skriver att drönarna endast ska bevaka allmänna platser.

”Med fokus på centrumanläggningar och platser som är att betrakta som öppna drogarenor”, skriver de på sin hemsida.

Det finns inga uppgifter om att någon person ska ha kommit till skada under händelserna natten mot lördagen.

LÄS MER: Raketkaos hindrade polis och räddningstjänst

LÄS MER: Ungdomar i Helsingborg sköt raketer mot polis

LÄS MER: Polisen sätter in drönare för att avslöja kriminella