Kriminella gängets drag – mot polisens förbud

Loyal to Familia grundades i Köpenhamn 2012 och har under kort tid gjort sig ett namn som ett mycket våldsamt gäng som varit inblandad i flera skjutningar och konflikter. Sommaren 2017 ingick 225 personer i nätverket.

Under förra året kom rapporter om att Loyal to Familia etablerats i Sydsverige och var inblandad i försäljningen av cannabis, vilket riskerade att ge våldsamma konflikter på den svenska sidan om sundet.

Loyal to Familias våldsamma utveckling har bromsats upp det senaste halvåret. I höstas gjorde danska åklagarmyndigheten bedömningen att Loyal to Familia är en sammanslutning som har ett våldsamt och kriminellt beteende av så grov karaktär att man har behövde gripa in med ett administrativt förbud.

LÄS MER: Danska polisen förbjuder gänget Loyal to Familia

Det är förbjudet att bära symboler som kan kopplas sammans med Loyal to Familia, men nu misstänker polisen att medlemmarna i det kriminella gänget försöker kringgå lagen. Foto: JENS CHRISTIAN

Från och med i september är gänget förbjudet i hela Danmark, vilket ger polisen rätt att anhålla den som bär gängets symboler i det så kallade offentliga rummet, alltså på gator och torg.

Men nu försöker Loyal to Familia gå runt förbudet, enligt ett åtal som Ekstrabladet tagit del av har gänget slopat L och T och nöjer sig med att ha ett enkelt ”F” på sina kläder. En 34-årig man, som enligt polisen är medlem i Loyal to Familia står åtalad för att ha burit en svart keps med ett vitt ”F” på. Han greps sent en torsdagskväll på Blågårds Plads i Köpenhamn och nu riskerar han upp till sex månaders fängelse.

En vecka efter att 34-åring greps stoppade polisen tre förmodade medlemmar i Loyal to Familia vid en spelhall i staden Nivå. Enligt polisens misstankar sålde de narkotika på platsen och skapade otrygghet genom att bära kepsar med ett ”F” på.

– Kepsarna visar att man fortfarande är knutna till det som tidigare hette ”LTF”, sa åklagare Kenn Jørgense i rätten.

LÄS MER: Nya kriminella gänget har expanderat – till Sydsverige

Danska polisen har gått en hård kamp mot Loyal to Familia. Foto: JENS CHRISTIAN

En av de misstänkte hävdar att han köpt sin keps på shoppinggatan Ströget i Köpenhamn och att de fanns att få med många olika bokstäver.

– Jag frågade vad ”F” står för och fick svaret att det står för ”fred”, säger åklagare Kenn Jørgensen.

Om 34-åringen som greps på Blågård Plads eller de tre LTF- medlemmarna i Nivå döms för att ha burit en förbjuden symbol kommer domen vara prejudicerande.

Justitieministeriet har i förväg tagit höjd för den här utvecklingen.

”Alla former av kännetecken samt även ersättningskännetecken omfattas”, står det i lagtexten.

LÄS MER: Gatugänget skakas av intern maktkamp