Uppgifter: Mamman lockade kvinnor till IS

Mamman sitter häktad efter att ha gripits på Arlanda i slutet av november förra året när hon anlände med flyg till Sverige med tre barn. Två av barnen, de yngsta, är födda i Syrien.

Kammaråklagare Claudio Gitterman i Helsingborg har beslutat att kvinnans äldsta barn, en pojke, ska förhöras som en del i utredningen mot mamman för grov egenmäktighet med barn. Det är ett så kallat barnförhör som ska hållas med specialutbildad polis.

Vad är syftet med förhöret med pojken?

– Jag vill inte gå in på innehållet i förhöret och syftet, säger Claudio Gitterman.

Men åklagaren bekräftar att förhöret med pojken handlar om att få fram uppgifter om det brott kvinnan misstänks ha begått.

Han siktar på att väcka åtal i nästa vecka mot kvinnan.

Förhörd om krigsbrott

Förhöret och utredningen mot kvinnan för grov egenmäktigheten med barn innehåller dock uppgifter som kan ha betydelse för en annan förundersökning som pågår mot kvinnan. Hon är också misstänkt för krigsförbrytelse. Den förundersökningen leds av Reena Devgun vid Riksenheten för internationell och grov brottslighet.

Den 31-åriga kvinnan ska bland annat ha varit ansvarig för administrativ rekrytering av IS-kvinnor från hela världen, enligt uppgifter till TT, Tidningarnas Telegrambyrå.

– Hon är förhörd och har delgivits brottsmisstanke om krigsförbrytelse, säger Reena Devgun. Hon vill inte berätta i detalj vilket eller vilka brott kvinnan misstänks ha begått under åren hos IS.

Men HD/Sydsvenskan uppger att kvinnan i en Facebook–konversationen ska ha försvarat att kvinnor och barn tillhörande den yazidiska folkgruppen gjorts till slavar av terrorsekten IS, Islamiska staten.

De två förundersökningar sker visserligen parallellt och gäller två olika saker, men utredningen om kvinnans bortförande av pojken innehåller också uppgifter som gäller misstanken mot henne för att ha begått krigsförbrytelse.

– Jag kan inte säga så mycket. Men jag tror att när min kollega i Helsingborg väcker åtal kommer det att framkomma en del information som ger en bild på vad vi tittar på. Men vår utredning kommer att fortsätta. Våra källor och den information vi kan hämta in sker inte bara i Sverige och därför tar det längre tid att utreda den här typen av brott, säger Reena Devgun.

Pappan kontaktade Säpo

Kvinnan har varit internationellt efterlyst sedan 2014 efter att hon i oktober 2014 häktades i sin frånvaro av Lunds tingsrätt misstänkt för grov egenmäktighet med barn.

Under hösten 2014 fick pappan veta att kvinnan anslutit sig till IS. Hon hade rest med sonen från Landskrona till Turkiet och sedan vidare till Raqqa i Syrien. Raqqa var terrorgruppens huvudstad efter att ha IS ockuperat den i juni 2014.

Pappan hade en tid sporadisk kontakt med mamman. Han uppgav senare att kvinnan gjort klart för honom att han skulle sluta lyssna på vad media säger om IS eftersom det inte stämmer. Pappan ska då ha tagit kontakt med Säkerhetspolisen. Han fick hösten 2014 ensam vårdnad om sonen utan att kunna ha kontakt med honom.

Samtidigt kunde pappan läsa i nyhetsrapportering om bland annat offentliga avrättningar på al-Naim-torget i Raqqa. Hösten 2017 föll Raqqa och IS förlorade kontrollen över staden.

Var kvinnan befunnit sig sedan dess är oklart.

Pojken som hon tog med till IS har återförenats med sin pappa. Det finns inga offentliga uppgifter om vad som hänt med de två andra barnen som hon födde i Syrien och tog med till Sverige. Men socialtjänster tvångsomhändertar rutinmässigt barn till föräldrar som misstänks för grova brott, om det inte finns släktingar som kan ta hand om barnen.