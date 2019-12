Vid båda tillfällena attackerades polis av gäng som sköt raketer mot dem.

I Kristianstad rörde det sig om ett tiotal mörkt klädda personer med maskering som mötte polis som kallats till en kiosk efter att ett inbrottslarm gått.

Polispatrullen tvingas söka skydd i polisbilen för att inte träffas av raketerna.



Samtliga personer sprang från platsen och ingen gärningsperson har ännu gripits för attacken, som rubriceras som försök till våld mot tjänsteman.

– Det är självklart en allvarlig händelse när poliser beskjuts med raketer på det här sättet. Man kan också misstänka att det var så att de utlöste det här larmet i kiosken för att få oss till platsen, säger Katarina Rusin, pressinformatör vid polisen i region Syd.

Trettio personer i polisattack i Helsingborg

Under natten var det också mycket stökigt i Helsingborg. På Skaragatan sköt man raketer vilt omkring sig och i samband med det sattes två bilar i brand.

– En bil blev helt utbränd, den andra fick brandskador, säger Katarina Rusin.

Då polisen kom till platsen kunde man konstatera att gänget bestod av cirka 30 personer i åldrarna mellan 15 och 18 år. Stämningen var hotfull och vid upprepade tillfällen sköt man raketer mot polisen som försökte skingra gänget.

– Det sköts till och från under den timme som man försökte skingra gänget, säger Tommy Bengtsson.

Två personer som misstänks för skadegörelse har frihetsberövats.

– Man misstänker att de kan ha tänt eld på bilarna, säger Tommy Bengtsson.

Grannens oro

En person som bor i området berättar om ljudet av de kraftiga fyrverkerierna under kvällen.

– Mina barn sov så jag drog undan gardinerna för att titta ut och se vad som hände. Då såg jag bara eld, säger personen.

Förutom de brinnande bilarna hade ungdomarna utanför även lyckats sätta eld på frigolit som brann kraftigt. Grannen berättar också om hur man av allt att döma försökt spärra vägen in till området genom att placera ut material från en byggnadsarbetsplats.

– Jag blir trött och irriterad. De som gör så här förstör för alla, för dig, mig och alla andra. Samtidigt blir man orolig över vad som ska hända sen.

Ingen har kommit till skada under händelsen men vakthavande befäl Tommy Bengtsson varnar för farorna med att skjuta raketer mot en person.

– Det är ju givetvis stor risk att en polis skadar sig då man skjuter mot dem, säger han.

Andra natten i rad

Det är andra natten i rad som det skjuts med raketer mot allmänhet och polis. Natten mot lördag larmades polis och räddningstjänst till området Närlunda i Helsingborg efter att ungdomar skjutit raketer i en trappuppgång.

När räddningstjänsten kom till platsen drabbades de av smällarna, då ungdomarna fortsatte skjuta nära deras fordon.

Det var dock inte den enda incidenten i Helsingborg under natten mot lördagen, skriver polisen på sin hemsida under lördagskvällen. Under natten sattes flera bilar i brand samtidigt som fyrverkerier sköts mot byggnader och fordon.

”Under fredagen och lördagen den 27-28 december besköts både polis och allmänhet av fyrverkeripjäser från ungdomar i den grova kriminella gängmiljön”, skriver polisen på sin hemsida.

Sätter in drönare

Redan under lördagen valde polisen, inom ramen av Operation Rimfrost, att sätta in kameraövervakning i form av drönare i form av UAS, Unmanned Aerial System.

Detta för att få stopp på brotten.

Polisen väljer att sätta in drönare för att få stopp på brottsligheten om nätterna. Foto: Polisen / Polisen

– Förhoppningen är att det här ska förebygga och förhindra brott samt upptäcka saker som sker så att vi kan lagföra personer, sa Rickard Lundqvist då.

Trots det besköts alltså polisen med fyrverkerier även natten mot söndagen, och ytterligare två bilar sattes i brand.

– Drönarna är redan uppe och det kommer vi att fortsätta med, säger Tommy Bengtsson.

