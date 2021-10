Två män gripna efter storbråket i Lund

Under måndagen den 6 september drabbade två släktbaserade kriminella nätverk samman i Lund.

En av släkterna är baserad i Lund och Helsingborg och den andre – betydligt större – är baserad i huvudsak i Malmö. De två grupperna finns båda med i polisens så kallade klanrapport. Polisen beskriver i rapporten att flera individer i nätverken ”bedriver både legal handel med varandra och samarbetar i brottslig verksamhet, exempelvis narkotikahandel och häleri”.

Nu har två män – en från varje släkt – gripits misstänkta för brott med koppling till storbråket i Lund.

En av männen, 23 år gammal, greps under måndagen och häktades under tisdagen misstänkt för grovt vapenbrott, skriver Sydsvenskan. Den andre mannen, 21 år gammal, greps under tisdagen misstänkt för mordförsök alternativt grov misshandel.