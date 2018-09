Den 4 september i år på förmiddagen plingade det till i villaägarens mobil. På sin skärm fick han se en bild på hur en man går in i familjens villaträdgård i Malmö. Det tog inte många minuter för inbrottstjuven att lyfta ut ett fönster och ta sig in i huset.

Men då hade villaägaren redan ringt polisen som tog tjuven på bar gärning.

– Jag kan ju se på filmen att han hänger ute i vår trädgård i ungefär 5-10 minuter innan han börjar pilla på fönstret, det är på avstånd man ser, men man ser ju att han tar sig in via fönstret och sedan går in, sedan ser jag inte vad han gör inne i bostaden, säger villaägaren i ett polisförhör.

Skyller på sin hjärna

Under förhören som sedan utspann sig hos polisen nedtecknas efter hand en något udda konversation. Mannen som är 38 år och kommer från Albanien hade ingen egentlig förklaring till varför han tog sig in i huset eller så ville han inte berätta.

Han skyllde i stället på sin "hjärna" utan att kunna förklara vad han menade med det.

Förhörsledaren: Vad var syftet med att ta dig in?

– Jag vet inte. Jag vet inte vad hjärnan fick för sig, jag vet inte hur jag ska förklara, svarade mannen.

Förhörsledaren: Berätta vad som hände när du säger att din hjärna säger till dig att gå in i någon främmandes hus?

– Nej, jag gick bara in och sedan efter ett par minuter så hörde jag polisen som sa att jag skulle ta upp händerna och jag lade mig på mage.

Dömd utomlands

Den till synes förvirrade man visade sig dock ha ett digert brottsregister när svensk polis ställde frågor om honom till utlandet.

I april i år dömdes han i Tyskland till böter för en stöld han begått året innan. Han är också dömd för inbrott i en villa i Köpenhamn. För sju år sedan dömdes han i Italien för grov stöld och häleri till sex års fängelse.

Men under förhöret efter att han gripits i Malmö talade han enbart om sin "hjärna" som på något mystiskt sätt fått honom att göra inbrott i en villa.

Dömdes till fängelse

Att polisen dessutom hittade en skruvmejsel på honom som kopplas till inbrottet brydde han sig inte särskilt mycket om.

Men för villaägaren och hans familj gick inte inbrottet obemärkt förbi. De hade lämnat ett hem som var i god ordning och kom tillbaka till en bostad med utdragna lådor, utrivna kläder och som var allmänt stökigt.

38-åringen hann aldrig få med sig smycken värda crka 7 500 kronor som han lagt i en familjens väskor.

På fredagen dömdes 38-åringen av Malmö tingsrätt till sex månaders fängelse för grov stöld.