Svensk pedofil misstänks för övergrepp utomlands

Under slutet av 2018 och under 2019 fick svensk polis in anmälningar från tre svenska flickor och en amerikansk flicka, som utsatts för hot och tvång på internet.

Alla fyra hade blivit utsatta för ungefär samma sak. En man hade fått dem till att skicka lättklädda bilder på sig själva och med hjälp av hot tvingat flickorna att ta flera bilder, i sexuella poseringar.

Under hösten 2019 kunde polisen identifiera den misstänkte gärningsmannen – en 26-åring från Malmö. Polisen gjorde då ett tillslag mot hans bostad med hjälp av piketen. Mannens dator, mobiltelefoner och annan teknisk utrustning togs i beslag. Den 6 december kunde han häktas misstänkt för flera sexualbrott mot barn.

”Största utmaningen”

Malmöpolisens utredare började gå igenom materialet på mannens enheter och hittade då en stor mängd egenproducerat övergreppsmaterial med barn. Det visade sig att 26-åringen hade filmat sin egen skärm i realtid samtidigt som han fick barn att klä av sig eller dylikt.

Barnen visste inte om att de blev filmade, enligt utredningen, och den totala mängden övergreppsmaterial är drygt 140 timmar. Sammanlagt 120 olika personer syns på filmerna.

Majoriteten av de utsatta personerna har befunnit sig utanför Sverige under tiden för övergreppen, eftersom mannen använt sig av bland annat Discord, Omegle, Snapchat och Skype för att få kontakt med offren.

– Den största utmaningen under förundersökningen har varit att identifiera målsägandena, särskilt de som befinner sig utanför Sverige. Dessvärre har den begärda internationella rättsliga hjälpen angående data från de olika internetplattformarna inte gett det resultat vi inledningsvis hoppades på, säger Adrien Combier-Hogg, åklagare, i ett pressmeddelande.

”Allvarliga brott”

Malmöpolisen sökte därför rättslig hjälp från en mängd olika länder där de utsatta barnen befann sig under tiden för övergreppen. Svensk polis har fått hjälp från Danmark, Estland, England, Skottland, Irland, Tyskland, USA, Ryssland, Argentina, Australien och Belgien. De flesta av de utsatta barnen har förhörts i sina respektive länder av lokala myndigheter.

– Processerna utomlands har varit utdragna, särskilt i USA och inte minst på grund av den rådande pandemin. Och den data vi fått från plattformarna har i slutänden varit väldigt knapphändig. Därför är det främst polisen i Malmö som på egen hand, genom noggrant utredningsarbete, har lyckats identifiera målsägandena. Utan detta arbete hade många av dem troligtvis aldrig fått någon rättslig upprättelse för de allvarliga brott de utsatts för, säger Adrien Combier-Hogg i ett pressmeddelande.

Under måndagen den 17 januari åtalades den misstänkte mannen för grov våldtäkt mot barn, våldtäkt mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, grovt sexuellt övergrepp mot barn och grovt barnpornografibrott mot 41 personer, varav 24 identifierats. Majoriteten av offren är barn.

Nyligen har mannen dömts för liknande brott då han utsatt nio barn i Sverige för sammanlagt 125 sexualbrott.

SE FLER NYHETER: Kvinnans privatliv hängdes ut vid romsk parallellrättegång

Rättegången livesändes även på Facebook inför tusentals människor