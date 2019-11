Storsvindlaren: ”Jag föll för en lucka i systemet”

Britta Nielsen arbetade på danska Socialstyrelsen och manipulerade systemet så att hon kunde föra över pengar till sig själv. Under perioden 1993-2018 genomförde hon transaktioner på belopp motsvarande 170 miljoner svenska kronor.

Hon står åtalad för flera fall av grovt bedrägeri och urkundsförfalskning efter att ha fört över pengar till sig konto och därefter sopat igen spåren, i egenskap av avdelningschef.

– Jag vet att det jag gjorde var fel. Men det låg en del pengar där som inte blev använda. Det var så jag fick tillgång till dem, sa Britta Nielsen under måndagens förhandlingar i Köpenhamns Byret.

Britta Nielsen har haft hjärtproblem under rättegången. Men under måndagen kunde hon förhöras. Foto: THEMBA HADEBE / AP TT NYHETSBYRÅN

Britta Nielsens dåliga hälsa

Rättegången har annars börjat skakigt. Åklagaren och försvaret har bråkat om en specifik paragraf under flera dagar. Och Britta själv har stundtals mått så dåligt att hon har fått föras till sjukhus med ambulans.

När Britta Nielsen satte sig i vittnesbåset var det, enligt tidningen BT som liverapporterade, med trötta mörka ögon och en svag röst som hon började berätta om hur hon lurade den danska staten. Med jämna mellanrum fick hon ta på sig sina glasögon för att kunna titta på de dokument som åklagaren presenterade. Bland dem flera kontoutdrag.

– Jag kan inte komma ihåg de enskilda beloppen, men när det är pengar som står på mitt konto stämmer det så klart, sa hon.

Britta Nielsen berättade att hon registrerade flera utbetalningsdatum till sig själv.

– När jag hade tilldelat en utbetalning till mig själv i 12 delar visste jag att det skulle komma pengar 1 januari och 1 februari och så vidare. Normalt gick det två, tre arbetsdagar från att man registrerat utbetalningen till att den första utbetalningen finns på kontot.

”Fanns riktigt mycket pengar”

Under en del av förhöret riktade åklagaren in sig på 18 miljoner kronor som försvann under en viss period. Britta Nielsen förklarade:

– På den här tiden fanns det riktigt mycket pengar som var avsatta till olika projekt som inte var påbörjade. En del blev använda men en del bara låg där år efter år utan att användas.

Britta Nielsen menar att alla projekt hon tog pengar från var påhittade.

– Jag har inte tagit några pengar från riktiga projekt som då inte kunde genomföras, säger hon.

Då frågade åklagaren var de 18 miljonerna skulle hamnat om inte Britta Nielsen hade fört över dem till sig själv.

– De var tänkta att gå till de svagaste i vårt samhälle, svarade hon.

Britta Nielsen (här med blont hår) misstänks ha manipulerat systemet och lurat till sig 170 miljoner kronor. Foto: WIEGAARDEN

Ekonomiska problem

Allt började 1993 med att Britta Nielsen hade kraftiga ekonomiska problem.

– Jag föll för en lucka i systemet och använde den till att ordna en överföring som skulle rädda oss lite grann, ekonomin var så otroligt illa vid det tillfället. Jag hade räkningar jag inte kunde betala.

De ekonomiska problemen kom inte över en natt.

– Det började smått men blev bara värre och värre. Jag har faktiskt inget minne av att de överförningarna jag gjorde då blev så stora som de blev.

– Jag började köpa saker jag drömt om sedan jag var barn. Jag sugs in i ett sorts beroende.

2005 dog Britta Nielsens man.

– Vi det laget var vi nerbrutna av all sjukdom som fanns i familjen. Min man hade varit hjärtsjuk och gjort en femdubbel bypass-operation innan han dog. Min pappa hade cancer och min mamma led av psykisk ohälsa, hon försökte ta livet av sig flera gånger. Det är sjukdom som har fyllt mitt liv, inte pengar. Pengarna lappade och lagade bara.

