Den 2 december i fjol slog polisen till mot en adress i centrala Malmö.

Polisen hade spanat på två män – 41 och 43 år gamla – som misstänkts för att vara knarkhandlare. Polisen lyssnade därför av männens telefoner och spanade på hur de rörde sig i ett halvår – från den 18 juni till den 2 december.

Det visade sig senare att 43-åringen och 41-åringens var släkt. De hade använt en 46-årig kvinnas lägenhet för att gömma narkotika. Kvinnan berättar i förhör att hon lärde känna en av knarkhandlarna ett par månader tidigare eftersom de hade gemensamma vänner.

Det var i den kvinnans lägenhet som polisen slog till mot. Under husrannsakan märkte polisen en misstänkt ryggsäck på en hylla i hallen. Den var dold bakom en kartong.

Sex personer har dömts till långa fängelsestraff. Foto: POLISEN Sammanlagt 7,5 kilo amfetamin hittades i kvinnans lägenhet. Foto: POLISEN

7,5 kilo amfetamin

I ryggsäcken låg runt 7,5 kilo amfetamin i sex olika påsar som förslutits med en vakuumförpackningsmaskin. I ett skåp i köket fanns en sådan maskin.

Tidigare under samma dag hade polisen följt efter de två knarkhandlarna under flera timmar. Vid 16.30-tiden körde de in på en parkering vid Centralstationen i Malmö. De mötte upp en okänd bil av märket Volvo och den 41-åriga mannen klev ut från sin bil och mötte upp den andre föraren.

De pratade en stund innan de gick skilda vägar. Några timmar senare möttes de återigen upp igen. Denna gång sålde knarkhandlarna 990 gram amfetamin till tre personer som en kort stund senare stoppades av polis. De greps misstänkta för för grovt narkotikabrott.

Kvinnan som bor i lägenheten där 7,5 kilo amfetamin hittades menar att hon inte hade en aning om knarket – utan att hon bara lånade ut lägenheten till den 41-årige knarkhandlaren.

41-årige knarkhandlaren har dömts till över sex års fängelse. Foto: POLISEN Narkotika som hittades i kvinnans lägenhet. Foto: POLISEN

”Frågade efter vägen”

”Hon kände inte till att det låg en ryggsäck på hyllan i hallen. Den låg bakom en låda, så hon kunde inte se den”, skriver tingsrätten i domen.

Men hennes förklaring tror inte tingsrätten på. Domstolen bedömer att kvinnan i samtal har full förståelse för vad som pågår. Bland annat förstår hon knarkhandlarnas kodord och gjort ärenden för dem.

De båda knarkhandlarna har olika förklaringar till varför de mötte upp köparen av amfetaminet. De ”frågade efter vägen” eller ”köpte verktyg”.

Den 16 augusti åtalades samtliga sex personer för grovt narkotikabrott. Knarkhandlarna åtalades dessutom för grovt vapenbrott eftersom de ägde en revolver och tio skarpa kulpatroner. På bild poserade den 43-åriga knarkhandlaren med vapnet, något som kom att användas i bevisningen mot honom.

Nu har domen fallit vid Malmö tingsrätt som utdelar långa fängelsestraff. Den 41-årige knarkhandlaren döms till sex år och fyra månaders fängelse. Hans morbror döms till lika långt straff samt utvisning.

Resterande fyra åtalade döms till fängelsestraff från två år och tio månader till fyra år och fyra månaders fängelse. Samtliga sex dömda nekar till brott.

