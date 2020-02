Säpos hemliga insats under Malmörazziorna

Under en presskonferens på fredagen i förra veckan berättade polisen om tre tillslag som gjorts under razzialiknande former i tre stadsdelar i Malmö. Vid en så kallad utsättning på måndagen i förra veckan samlades cirka 200 poliser varav flera kom från andra polisområden.

Insatsen i stadsdelarna kallas för operation Hagelstorm är en del av den särskilda händelsen Rimfrost som både är en nationell och regional särskild händelse.

Listor med namn

Under måndagsmötet fick poliserna veta planeringen av hur tillslagen och kontrollerna som skulle genomföras. Enligt Kvällspostens källor fanns också detaljerade uppgifter om ett stort antal kriminella som särskilt skulle kontrolleras. Det är information om platser och lägenheter där de vistas, fordon de använder, vilka de umgås med och om de anses ha tillgång till vapen.

Stefan Hector, kommenderingschef för nationella delen av Rimfrost inledde presskonferensen med att kort nämna att andra myndigheter än Polismyndigheten deltog i operation Hagelstorm. I förbigående nämnde han att Säkerhetspolisen också deltagit i razziorna. Men han talade inte om hur eller på vilket sätt. Nico Miselli, operativ ledare för den regionala insatsen deltog också förutom Lars Bäckström, gränsskyddschef på Tullverket i södra Sverige.

I några av de stadsdelar där polisen slog till bor kriminella som misstänkts ha varit inblandade i sprängningar mot polisstationer i Malmö. De personerna är intressanta för både Säkerhetspolisen och Malmöpolisen. Men utbytet handlar även om annat.

Regelbundna möten

En gång i månaden ska till exempel Säkerhetspolisens chef i södra regionen delta i möten med polisregion Syds ledning. Samtidigt pågår ett regelbundet utbyte av information om individer mellan Säkerhetspolisen och polisen i region Syd.

Utbytet av information handlar i huvudsak om personer inom miljöer där högerextremism , vänsterextremism och islamistisk extremism frodas. I Malmö finns ett antal individer som på olika sätt kopplas till misstänkt terrorism och samtidigt begår brott.

Men på vilket sätt Säkerhetspolisen hjälpt till är höljt i dunkel och hemligt.

Handlar oftast om underrättelser

Karl Melin, presschef vid Säkerhetspolisen, är fåordig när Kvällsposten frågar på vilket sätt man hjälpt till. Han vill inte kommentera om Säkerhetspolisen var på plats eller mer konkret berätta vad man kan ha hjälpt till med.

– Vi kan inte gå in på det eftersom det handlar om vårt operativa arbete, säger han.

Däremot är det ingen hemlighet att Säkerhetspolisen samarbetar med den öppna polisen.

– När vi har underrättelseinformation, vilket det oftast handlar om eller vi kan underlätta för att motverka allvarlig brottslighet så gör vi det. Det ingår i det dagliga arbetet, oavsett om det pågår olika insatser eller inte, säger Karl Melin.

Operation Hagelstorm gav förutom en stor mängd underrättelseinformation om kriminella och personer i deras närhet bland annat beslag av 39 vapen, 1 kg sprängdeg och 729 genomsökta fastigheter.

