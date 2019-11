Polisen: Vi har inte tappat greppet om Malmö

Strax innan skjutningen i går kväll inträffade en explosion på en gata i ett bostadsområde i Malmö.

– Vi tror att det kan ha varit en avledande manöver liksom en av sprängningarna förra helgen, säger Stefan Sintéus.

Förstår reaktionerna

Han har lång erfarenhet av Malmös undre värld bland. Det som sker i dag i Malmö med flera sprängningar, mord och skjutningar mot en pizzeria en lördagskväll kan ha sin förklaring i en maktkamp. Det är polisens teori.

Stefan Sintéus har förståelse att stadens invånare men också många andra reagerar. Malmöbor som Kvällsposten talat med under söndagen men också tidigare uttrycker en tydlig rädsla och undrar vad som egentligen händer.

– Det är allvarligt och jag förstår människors reaktioner, säger Stefan Sintéus.

Hur kunde det bli så här?

– Det är väldigt spänt mellan de olika konstellationer som finns i Malmö. Det vi ser att olika personer nu försöker utnyttja olika maktvakuum när det som nu sitter många frihetsberövade och vi får kriminella dömda för bland annat mord. Vi ser att det sker vissa positioneringar av kriminella. Det handlar om allt från narkotikamarknaden och annat, säger han.

Är det därför man skjuter två 15-åringar?

– Det är mycket allvarligt och beklagligt att två så unga människor ska drabbas, Men det är väldigt svårt att säga i ett så här tidigt skede varför de blev skjutna. Men vi uppfattar händelsen som en del i försök av kriminella att positionera sig, säger Stefan Sintéus.

Sköts vid en känd plats

Platsen där de två tonåringarna sköts är känd av polisen för att vara en plats där det bland annat handlas med knark.

– Jag vill inte gå in på detaljer eftersom vi arbetar med att få fram exakt vad som hänt på platsen, säger Stefan Sintéus.

Folk pratar om Malmö som att polisen tappat kontrollen och inte klarar av det här. Har ni tappat kontrollen?

– Nej, absolut inte. Vi har definitivt inte tappat kontrollen. Det är bara att titta efter och se vilka som vi fått häktade och dömda. Men det vi behöver göra är att höja trycket på de kriminella ytterligare en nivå och komplettera de satsningar vi nu gör med fler poliser på gatorna, flera utredare och annan personal som behövs och arbeta mot gatulangningen och den grova kriminaliteten, säger Stefan Sintéus.

Slåss om narkotikahandeln

Fakta talar för Stefan Sintéus. Minst tre tunga grupperingar har under senaste året slagits ut delvis eller helt under senaste året. Var och en av dessa grupperingar har på sitt håll legat bakom eller varit inblandade i mord, utpressning, omfattande handel med cannabis samt sprängningar men också bedrägerier. En av dem som försvunnit är Saleh Hadri som mördades utanför sin port. Han beskrivits som en av Malmös mest kriminella av Sintéus. I Hadris ställe har nu andra trätt in.

En ledarfigur är på flykt och gömmer sig utomlands. Han söks av spansk polis misstänkt för mord på spanska solkusten. Han styrde en stor del av Malmös narkotikahandel och det handlade om tonvis med cannabis, enligt Kvällspostens källor.

Allt detta kan vara en förklaring till det maktvakuum som Stefan Sintéus tycker sig se i Malmö just nu.

Tidigare i dag hade regionpolisledningen ett möte och tog ett beslut att tillfälligt sätta Stefan Sintéus att leda vad som kallas en särskild regional händelse.

– Jag har fått ett uppdrag att strategiskt leda arbetet mot skjutningarna. Vi ska se det här i ett regionalt perspektiv och tar ett helhetsgrepp, eskalerar och stärker kompetensen inom viktiga funktioner som behövs. Jag frikopplas tillfälligt som chef för Malmöpolisen för att leda det här arbetet, säger Stefan Sintéus.

- Vi ska öka trycket ännu mer, säger han.

Uppdraget går bland annat ut på att polisen inte ska sakna resurser.

