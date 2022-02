Under torsdagen genomfördes en stor sökinsats efter Mia i skogsområdet Vendsryssel. Mias försvinnande har lämnat flera spår, vilket lett till att polisen sökt i Dronninglund Storskov, uppger polisen på presskonferensen.

De har hittat delar av ett lik i ett avgränsat område i skogen, som enligt polisen har tillhört 22-åriga Mia.

Som Kvällsposten tidigare har rapporterat är det sista spåret av Mia från en övervakningsfilm från söndagsmorgonen klockan 06.09 där hon syns kliva in i en mörk bil. Mia kom aldrig hem på morgonen och hennes föräldrar larmade omedelbart deras dotters försvinnande.

En man gripen

Nordjyllands polis tog beslut under tisdagen att gå ut med en efterlysning på Mia i danska medier. Polisen var intresserad av alla iakttagelser som gjorts under söndagsmorgonen mellan klockan 03.00 och 07.00. På bara en dag fick polisen in över 400 tips och kort efter det lyckades de lokalisera en mörk bil som liknar den som syns på övervakningsfilmerna.

– Allmänheten och medier har varit avgörande för att vi snabbt kunnat gå till arrest, säger Frank Olsen under onsdagen vid en presskonferens.

På onsdagen greps två 36-åriga misstänkta för mord. Under torsdagen häktades en av de två männen medan den andre släpptes.

De båda männen ska vara bästa vänner och känt varandra sedan barnsben.