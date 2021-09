Pausar sökarbetet – vill ha uppgifter om bilen

Vid midnatt under natten mellan fredag och lördag anmäldes 32-åriga småbarnsmamman Beata Ratzman som försvunnen.

Sedan dess har polisen sökt efter Beata i flera områden runtom stadsdelen Oxie. Bland annat kring en golfbana, i flera skogsområden och vattendrag.

Sedan tidigare har ett av polisens starkaste spår i sökandet varit en silverfärgad Suzuki Vitara, en bilmodell som hennes make äger. Den ska ha använts när maken i fredags hämtade Beata – och är därmed den sista personen som träffade henne innan hennes försvinnande, skriver Aftonbladet.

– Det är en nyckel för oss att fortsätta få in observationer kring bilen. Vi behöver veta var den varit någonstans från klockan 17.00 i fredags och framåt. Om den varit stillastående i rörelse, det spelar ingen roll. Har man sett människor i bilen eller i anslutning till bilen vill vi veta det, säger Nils Norling, polisens presskommunikatör i Malmö.

Sökinsatserna avvecklas

Beata Ratzmans make, en 49-årig småföretagare, greps två timmar efter att försvinnandet polisanmälts. Han häktades på sannolika skäl under tisdagen, misstänkt för att ha varit involverad i Beata Ratzmans försvinnande.

Maken själv nekar till brott, uppger advokaten Carl Hofvendahl.

I sökarbetet har polisen använt sig av ett stort antal polispatruller, hundpatruller, helikopter och dykare. Enligt polisen har samtliga sökinsatser nu avvecklats eftersom de intressanta områden som finns kring Oxie i Malmö sökts av.

– Det som gäller just nu är att vi är färdiga med sökandet i Oxie med omnejd och de dammarna som finns där. Det kan bli aktuellt med nya sökinsatser men det finns inga planerade sökinsatser just nu. Samtidigt pågår ett intensivt utredningsarbete och vi följer upp alla tips och all information som kommer in, säger Nils Norling, polisens presskommunikatör i Malmö.

Polisen har gjort fynd

– Vi har sökt av det vi anser är värt att söka av.

Nils Norling förklarar att polisen gjort fynd under sökinsatserna men i nuläget är det inte bekräftat att de har med Beata Ratzmans försvinnande att göra.

– Vi ska också ha med oss att vi alltid gör fynd när vi gör så stora sökinsatser. Sedan får utredningen bena ut om fynden är relevanta för utredningen. Om vi går ut för mycket för detaljer riskerar vi att förstöra vår egen utredning, säger han.

