Pappa plågade sin hustru och döttrar – dömd till fängelse

I samband med att domen mot honom meddelades i dag skriver lagmannen Kristima Andersson vid Hässleholms tingsrätt i ett pressmeddelande att ”med hennes erfarenhet rört sig om en ovanligt allvarlig brottslighet och därför har straffet bestämts till det strängaste som går att döma ut.”

Pappan har under rättegången nekat till alla misstankar som riktats mot honom av hans hustru och barnen. Men tingsrätten slår fast i sin dom att pappan utsatt dem för dödshot, misshandel och kränkningar under sammanlagt åtta års tid. Pappan tvingade en dotter att låtsas vara handikappad från det att hon var 12 år tills hon blev 21 år. Pappan tog under de åren ut ersättning för att vara hennes assistent.

Fick inte visa hud

Mamman och döttrarna förbjöds att visa hud och tvingades att ständigt bära långärmade kläder och klänningar samt slöja. Mamman tvingades under en period gå med rullator så att hon skulle framstå som handikappad.

Sättet som pappan plågade och misshandlade sin familj avslöjades den 17 september förra året när några av barnen gemensamt sökte upp socialnämnden i Hässleholm och berättade vad som pågick i deras hem. Mamman och de yngsta barnen flyttades direkt till ett skyddat boende. Pappan greps, häktades och är fortfarande frihetsberövad.

Han är dömd för att ha slagit hustrun men också de fyra av sina barn. Det yngsta barnet är i dag i 14-årsåldern.

Hustrun och barnen har enligt tingsrätten utsatts för mordhot och slag. Han tillät dem inte heller att lämna familjens villa. Barnen har under rättegången beskrivit att de levt som i ett fängelse.

Pappan ska också rutinmässigt hotat döda dem.

Han dömds även att betala skadestånd till hustrun samt vart och ett av de fyra barnen på 115 000 kronor.

LÄS MER: Pappa står inför rätta för skräck i hemmet

LÄS MER: Pappan får fängelse efter spädbarnets död