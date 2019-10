Britta Nielsen arbetade på danska Socialstyrelsen och manipulerade systemet så att hon kunde föra över till sig själv. Under perioden 1993-2018 förde hon över belopp motsvarande 170 miljoner kronor.

Hon står åtalad för flera fall av grovt bedrägeri och urkundsförfalskning efter att ha fört över pengar till sig konto och därefter sopat igen spåren, i egenskap av avdelningschef.

När rättegången inleddes i torsdags var det stor dramatik. Under förmiddagen erkände Britta Nielsen brott, men uppgav samtidigt att hon inte kommer ihåg alla transaktioner hon gjort.

Britta Nielsens försvarsadvokat Nima Nabipour har ifrågasatt hur det egentligen gick till när hon begärdes utlämnad från Sydafrika Foto: THEMBA HADEBE / AP TT NYHETSBYRÅN

Britta Nielsen kollapsade

Efter lunchpausen blev Britta Nielsens hälsotillstånd plötsligt sämre och till slut kollapsade hon. Ambulans kallades till rätten och hämtade henne för transport till sjukhuset. Ambulansen eskorterades av en bil från danska Kriminalvården.

Britta Nielsens försvarsadvokat Nima Nabipour uppgav att hans klient under senaste tiden har haft problem med hjärtat. Och när rättegången skulle återupptas under fredagsmorgonen var Britta Nielsen inte på plats. Efter en viss förvirring beslutade domaren Vivi Sønderskov att förhandlingarna ställdes in för dagen och skulle återupptas under tisdagen.

När rätten så samlades igen i dag var Britta Nielsen på plats, men nu tillkom nya problem. Det handlar om den danska strafflagens paragraf 88. Enligt paragrafen kan straffsatsen ökas med 50% om det rör sig om grova brott. I Britta Nielsens fall rör det sig om att hon kan riskera 12 år i fängelse i stället för 8 år.

Enligt åklagarna levde Britta Nielsen ett gott liv innan hon greps. Under tiden på flykt förändrade hon sitt utseende. Foto: WIEGAARDEN

Ilska i rättssalen

Men Britta Nielsens försvarsadvokat Nima Nabipour har ifrågasatt hur det egentligen gick till när hon begärdes utlämnad från Sydafrika och hur det påverkar bedömningen av paragraf 88.

– Försvaret har ställt frågor till åklagarmyndigheten som man nu är i färd med att besvara. Jag har diskuterat med de inblandade parterna om det finns någon vits att dra i gång utfrågningarna av Britta Nielsen i dag och vi har beslutat att vi skjuter upp dem till nästa förhandlingsdag som är den 5 november, säger domaren Vivi Sønderskov

Beskedet väckte ilska inne i rättsalen.

– Ni gör er själva till åtlöje, ropade en upprörd äldre man i läderbyxor innan han stormade ut ur rättssalen.

– Det här är en total fars, ropade en annan.

