Narkotikapåverkat par gick in i fel hus – döms

Kvinnan vaknade mitt i natten av ett plötsligt ljud, lämnade sovrummet för att titta efter och möttes av två främmande personer i vardagsrummet.

Det var i mellandagarna 2020 som kvinnans skräckupplevelse utspelade sig i Klippan.

Det första tecknet på att något inte stod rätt till var strax efter klockan två på natten, då en av kvinnans hundar började morra. Kvinnan avfärdade det hela och somnade om.

Hunden började skälla

Ett par timmar senare vaknade hon igen, denna gång av ett prasslande ljud och av att något välte i vardagsrummet. Nu hade hundens morrande övergått i skällande och kvinnan lämnade sovrummet.

– När jag vände mig mot vardagsrummet såg jag två personer som stod längre ner i hallen, en kille och en tjej, berättar hon för polisen följande morgon.

Hon beskriver skräckkänslorna och hur hon skrek åt de två att försvinna. Mannen uppgav då att kvinnan han var i sällskap kunde gå men att han tänkte stanna.

Den äldre kvinnan stod på sig och skrek ånyo åt de två att försvinna, vilket de gjorde.

Dottern körde förbi gärningsmännen

Hon ringde polisen men också sin dotter som körde till hemmet – och på vägen mötte en bil med två personer som stämde in på de signalement som mamman beskrivit. Polis larmades och kunde gripa de misstänkta vid en bensinmack.

Under rättegången berättade paret att de haft en fest på andra sidan gatan, fått för sig att huset tillhörde någon de kände och att de kunde gå in via altandörren på baksidan utan problem. Tingsrätten menar att de mer sannolikt brutit upp dörren.

Mannen och kvinnan – båda narkotikapåverkade vid tillfället – döms för bland annat grovt hemfridsbrott till villkorlig dom.

Åklagaren ville i första hand ha dem dömda för försök till grov stöld, men enligt Helsingborgs tingsrätt är det inte bevisat att de faktiskt tänkt stjäla något.

