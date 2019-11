Larmet kom strax före klockan 22 på torsdagskvällen. En bilist hade kört på en person på Professorsgatan i stadsdelen Seved. Samtidigt fick polisen uppgift om att det fanns skjutvapen i bilen.

Ambulans kallades till olycksplatsen men fick stanna vid en brytpunkt tills polisen säkrat området.

Bilen försvann

Polisen har kameror uppsatta på Seved men det är oklart om bilen filmades.

Cirka 30 minuter senare kom larm om att en person skjutits på Munkhättegatan. Offret var en 28-årig man som är känd av polisen sedan tidigare. Han har bland annat dömts för narkotikabrott.

Polisen misstänker nu att bilen som körde på en fotgängare på Professorsgatan kan ha varit samma bil som körde mördaren.

Källor uppger för Kvällsposten att 28-åringen visste om att han var jagad.

– Han har hållits sig gömd en längre tid, uppger en person för Kvällsposten.

Vid ett tillfälle ska han ha varit nära att råka ut för ett bakhåll men upptäckte skytten och kunde sätta sig i säkerhet.

Tips om nya skjutningar

Malmöpolisen har under perioder haft information om att nya skjutningar planerats. I mars hade man sådana uppgifter och satte in riktade insatser mot vissa kriminella grupperingar. Effekten blev att inte en enda skjutning inträffade under mars månad.

Under senaste tiden har polisen fått liknande information, att en eller flera personer fanns på en dödslista.

– Vi hade information i de här miljöerna att något var på gång. Därför har vi arbetat mycket ute i grupperna och för att kyla av, säger Stefan Sintéus.

Den här gången gick det inte att förhindra skjutningen.

Kan leda till hämnd

Stefan Sintéus utesluter inte att mordet på 28-åringen kan leda till nya skjutningar för att hämnas hans död.

28-åringen var nära vän till en internationell efterlyst 22-årig Malmöbo. Den efterlyste mannen jagas av spansk polis som misstänkt för mord på spanska solkusten. 22-åringen har förekommit i flera utredningar av mord i Malmö.

