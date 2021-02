Misstanken: Hämnd bakom svenskarnas terrorplaner

Det planerade attentatet skulle genomföras i Etiopiens huvudstad Addis Abeba mot Förenade Arabemiratens ambassad, enligt uppgifter från etiopiska statens säkerhetstjänst. Sammanlagt 15 personer ska ha gripits i Etiopen men tre misstänkta greps även i Sverige.

Efterhand har allt fler detaljer om om de påstådda terrorplanerna läckt ut. En hög amerikansk underrättelsechef, konteramiral Heidi K. Berg, lämnade nyligen helt ny information till New York Times.

– Etiopien och Sverige samarbetade och avbröt konspirationen, sa hon i ett uttalande till New York Times.

Hon pekade också ut en av de två män som sitter häktad i Sverige och kallade honom för ”hjärnan” bakom det planerade terrorattentat i Etiopien. Förenade Arabemiratens ambassad ska ha valts ut på grund av att landets närmande till Israel.

”Inga kommentarer”

Kvällsposten frågade kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström om han läst artikeln och om han hade några kommenterar till konteramiralens uppgifter.

– Jag har läst artikeln. Jag har inga kommentarer, säger Hans-Jörgen Hanström.

Det kommer dröja innan förundersökningen är klar.

– Inte före sommaren, säger Hans-Jörgen Hanström.

Mannen som Heidi K. Berg pekar ut är en 44-årig företagare med eritreanskt medborgarskap som är bosatt i Göteborg. 44-åringen greps i december förra året när han landade på Arlanda.

Qassem Soleimani, chef för Irans Revolutionsgarde, dog efter en amerikansk raketattack från en drönare mot hans pansarbil på Bagdads flygplats.

Arbetade som livvakt

Han misstänks på sannolika skäl för att stämpling till terroristbrott under perioden den 22 november 2019 till 1 december 2020. Av Attunda tingsrätts beslut framgår att attentatet skulle ske utomlands.

Företagaren har under häktningsförhandlingarna nekat till misstankarna som riktas mot honom

Kort innan 44-åringen greps hade Säkerhetspolisen slagit till mot en lägenhet i Trelleborg där en annan 44-årig man bor. Han häktades också som på sannolika skäl misstänkt för stämpling till terroristbrott under november 2020 i Sverige och utlandet.

Trelleborgaren har tidigare arbetat som livvakt, uppger han i en handling. I Sverige har han arbetat som personlig assistent. Även han nekar till att ha planerat terrorattentat.

De två män som häktats i Sverige misstänks ha planerat ett attentat mot Förenade Arabemiratets ambassad i Etiopens huvudstad Addis Abeba. Foto: MULUGETA AYENE / AP TT NYHETSBYRÅN

Pekar ut Iran

Heidi K. Berg ska enligt New York Times också ha hävdat att Iran ligger bakom attentatsplanerna. Samma uppgifter förs fram av tidningen Times of Israel. Iranska diplomater har tillbakavisat anklagelserna och förnekar all inblandning.

Skälet till Irans inblandning ska enligt tidningarnas källor vara att landets ledning vill hämnas två mord.

I januari förra året dödades den iranske generalen Qassem Soleimani, chef för Irans Revolutionsgarde. Han omkom i Bagdad efter en attack från en amerikansk drönare. Han har beskrivits som en av Irans främsta militärer. Efter raketattacken fotograferades den iranske toppgeneralens döda, brinnande kropp av amerikanska specialstyrkor på marken.

Konteramiral Heidi K. Berg, chef för amerikanska försvarsmaktens underrättelsecenter i Afrika. Foto: U.S. Africa Command / U.S. Africa Command

Ett andra mord

Inför en en grupp republikanska donatorer kallade Donald Trump den iranske generalen för en ”listad terrorist” och berättade hur attacken beskrivits av amerikansk militär i realtid:

”De är i bilen, de är i ett pansarfordon. De har ungefär en minut kvar att leva, Sir. 30 sekunder. 10, 9, 8...”.

Det andra mordet som Iran ska vilja hämnas är attentatet mot Mohsen Fakhrizadeh, Irans främste kärnvapenexpert, som omkom i november förra året. Han ska enligt iranska källor ha dödats med ett fjärrstyrt vapen.

En tredje person har delgetts misstanke i den svenska delen av utredningen. Misstankarna är dock inte lika starka mot honom som mot de två männen som sitter häktade.

Bevisen mot de misstänkta bygger till stor del på uppgifter till svenska Säkerhetspolisen från andra länders underrättelsetjänster.