Malmöpolisen begär nationell förstärkning

Malmöpolisen valde i dag, efter ett dygn med två skjutna tonåringar, varav en avlidit, och en kvinna i 25-årsålder fått livshotande skador samt en sprängning att gå ut med ett pressmeddelande. Förra helgen inträffade tre sprängningar.

Polisregion Syd har begärt nationell förstärkning för att kunna hantera våldsvågen. Rikspolischefen Anders Thornberg bekräftar i samma pressmeddelande att Malmöpolisen ska få förstärkning.

Malmö ska få fler utredare och vad Anders Thornberg kallar ”ökad tillgänglighet som komplement till den lokala polisen”.

Malmöpolisen är redan hårt ansträngd. Flera utredningar av grova brott pågår och ett stort antal personer sitter häktade hårt. I går kväll extrainkallades ett stort antal poliser. Men det räckte in. Fler poliser har kallats in under dagen, enligt Kvällspostens källor.

Skjutningen en särskild händelse

Skjutningen mot pizzerian vid Möllevångstorget ledde till att polisledningen beslutade om en så kallad särskild händelse och upprättade en särskild stab för att kunna hantera det kraftigt ökade behovet av fler poliser, utredare, förhörsledare och kriminaltekniker.

I dag blev fyra personer häktade för grova narkotikabrott. En av männen är utpekade som ledare för ett kriminellt gäng och misstänks ligga bakom en sprängning mot ett hyreshus i Malmö förra helgen. Det är ytterligare en utredning som kommer att dra resurser.

Ledningen för polisregion Syd liksom ledningen för Malmöpolisen har under det gångna dygnet varit mycket svåra att nå för kommentarer. Istället kom ett pressmeddelande strax före kl 18 på söndagskvällen.

På måndag hålls en presskonferens på Rättscentrum i Malmö där Carina Persson och Stefan Sintéus, polisområdeschef polisområde Malmö, medverkar tillsammans med Per-Erik Ebbeståhl, trygghets- och säkerhetsdirektör i Malmö Stad.