Låtsades vara poliser – lurade äldre kvinnor

Den 19 januari kl 3 på morgonen såg två poliser en polskregisterrad bil på en gata i Laholm. Bilen, en Peugeot 306 kombi, hade trasigt avgasrör och poliserna beslutade sig för att kontakta föraren, en man med gubbkeps. Innan de hann fram till honom hade mannen lämnat bilen. Men de såg hur han slängde något i en buske. Där upptäckte de en plånbok som tillhör en 93-årig kvinna. I plånboken fanns ett Icakort, kontanter och ett bankkort.

När poliserna fick kontakt med kvinnan stod det klart för dem att hon utsatts för ett bedrägeri. En man med förtroendeingivande röst hade ringt henne vid 2-tiden på natten och uppgett att han var polis och att hon utsatts för ett inbrott. Mannen bad henne samla ihop sina värdesaker i en påse och att en polis var på väg.

Gick in till kvinnan

Efter en kort stund hittade en av poliserna en man med gubbkeps, en 33-åring som misstänktes för bedrägeriet. Samma dag greps en 22-åring. Båda såg prydliga ut. 33-åringen hade en klädsel som vid ett en hastig blick påminner om en polismans.

Kvinnan som uppmanats vänta på polis berättade hur hon hörde hur det bankade på dörren men hon öppnade inte. Plötsligt stod en man inne i hennes lägenhet. Han ryckte åt sig påsen med värdesaker och försvann. Det visade sig att han brutit upp dörren.

Det var samme man som de två poliserna uppmärksammade när han kom i bilen med trasigt avgasrör, enligt kammaråklagare Jenny Olovsson.

Den här bilen med trasigt avgasrör gjorde att två uppmärksamma poliser avslöjade männen som nu åtalats. Foto: Polisen

Hon har åtalat honom och 22-åringen för sju grova bedrägerier, sex försök till bedrägerier, två grova stölder och ett försök till stöld. De misstänks ha härjat i bland annat Malmö, Laholm, Osby, Sölvesborg, Glimåkra och Kristianstad.

Styrs av okända

Samtliga offer är äldre kvinnor som är mer än 90 år gamla. Den äldsta är 99 år. Männen misstänks ha kommit till Sverige för att under ledning av en eller flera personer söka upp just äldre ensamma kvinnor. De har dirigerats via mobiltelefoner och skickats till adresser där kvinnorna uppmanats invänta polis som ska skydda deras ägodelar.

Flera kvinnor har blivit av med sina smycken och annat värdefullt. En 96-årig kvinna i Malmö tvingades uppleva hur en av männen gick igenom hennes linnéskåp och stal hennes värdesaker mitt fram hennes ögon.

Den 11 januari var en av männen hemma hos en 96-årig kvinna i Malmö. Hon lurades att tro att någon tagit ut pengar på hennes konto. Den falska polisen som kom hem till henne stal hennes mobiltelefon, plånbok och smycken men lyckades inte ta ut några pengar. Innan han gick rotade mannen igenom 96-åringens linnéskåp. Foto: Polisen

Varken den misstänkta 22-åringen eller den misstänkta 33-åringen talar svenska. Men det gör den eller de personer som ringt kvinnorna och bett dem invänta polis.

– Det är mycket välorganiserat, säger Jenny Olovsson.

Polisen har inte kunnat identifiera någon av de andra personer som misstänks ligga bakom bedrägerierna mot de äldre kvinnorna. Men samma metod förekommer i andra förundersökningar. En svensktalande man som påstår att han är polis och män som låtsas vara poliser men inte kan tala svenska som skickas till adresserna.

De två männen, 22 år och 33 år gamla, kommer från Polen. Efter att de gripits undersökte svensk polis med hjälp av polska myndigheter deras bakgrund. Båda har tidigare dömts för bland annat stölder och inbrott i sitt hemland.

Film avslöjar uttag

Männen har varit återhållsamma med information när de förhörts. 22-åringen säger vid flera tillfällen att han åkt hit på ett uppdrag för att tjäna pengar.

22-åringen är enligt åklagaren samma person som den 11 januari sökte upp en 98-årig kvinna i Malmö. Hon hade också blivit uppringd av mannen med förtroendeingivande röst. Hon lurades slänga ut sina värdesaker från sin balkong till en man som enligt åklagaren är 22-åringen. I några fall har de falska poliserna stoppats av personal från hemtjänsten. Vid ett sådant tillfälle trycktes en kvinna från hemtjänsten upp mot en vägg innan männen försvann.

Den misstänkte 22-åringen kunde senare identifieras när han tog ut 15 000 kronor på hennes bankkort och även köpte en Samsung mobiltelefon och betalade med kvinnans kort.

22-åringen påstår att han lämnat över allt till en annan person som han inte kan eller vill identifiera.

Några av kvinnorna har efter att de upptäckt att de lurats först haft svårt att tro på att poliserna som kommit hem till dem för att hålla förhör verkligen varit äkta poliser.

Åklagaren vill att båda männen utvisas efter att de avtjänat sina straff.

